روسيا مستمرة بالتمدد.. سيطرت على كليشيفكا جنوب باخموت

بينما تستمر العمليات الميدانية، أعلنت قوات موالية لروسيا في شرق أوكرانيا أنها سيطرت على كليشيفكا وهي بلدة صغيرة جنوبي باخموت شرق أوكرانيا.

جاء ذلك على لسان القوات المدعومة من روسيا في دونيتسك، وهي واحدة من 4 مناطق ضمتها روسيا منذ بداية حرب أوكرانيا في تحركات رفضها معظم أعضاء الأمم المتحدة باعتبارها غير قانونية.

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حررنا البلدة!

بدوره، أعلن مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية حررت بلدة "كليشييفكا" في ضواحي باخموت في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وقال المقر في بيان في قناته على "تليغرام"، إن القوات الروسية حررت البلدة.

معركة استنزاف

يشار إلى أن القوات الروسية تشنّ هجوما واسعا بالقرب من مدينة باخموت الشرقية تسببت في سقوط العديد من الضحايا على الجانبين منذ الأسبوع الماضي.

وتقع كليشيفكا، التي كان عدد سكانها قبل الحرب حوالي 400 شخص، على بعد 9 كيلومترات جنوبي باخموت، حيث خاضت وحدات من مجموعة فاغنر الروسية العسكرية الخاصة معركة استنزاف استمرت شهورا مع القوات الأوكرانية.

إلى ذلك، أعلن مؤسس الشركة العسكرية الخاصة "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، أمس الخميس، أن بلدة كليشييفكا، بالقرب من أرتيموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، تخضع بشكل كامل لسيطرة وحدات "فاغنر".