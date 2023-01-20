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مجلس النواب اللبناني

شاهد.. اعتصام داخل مجلس النواب في لبنان على إضاءة الموبايل

احتجاجاً على تعطيل إنتخابات رئاسة الجمهورية وعدم الدعوة لجلسات مفتوحة

العربية.نت
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يواصل عدد من النّوّاب اللبنانيين اعتصامهم من داخل القاعة العامَة لمجلس النواب، احتجاجاً على تعطيل إنتخابات رئاسة الجمهورية وعدم الدعوة لجلسات مفتوحة، وذلك بعد رفع رئيس المجلس نبيه برّي جلسة الانتخاب، اليوم الخميس.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورٌ للنواب المعتصمين وهم يجلسون على في الظلام في مبنى البرلمان ويستعملون إضاءة هواتفهم النقالة، بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

وأعلن النّوّاب ملحم خلف ونجاة صليبا وسينتيا زرازير وفراس حمدان وأسامة سعد وعبد الرّحمن البزري وسليم الصّايغ وأديب عبد المسيح والياس جرادة وبولا يعقوبيان ووليد البعريني، مشاركتهم بالاعتصام.

كما شهد محيط المجلس النيابي تحركاً شعبياً لمساندة النواب المعتصمين في البرلمان.

يذكر أنّ النواب تم ابلاغهم في وقت سابق اليوم أن المجلس يغلق عند الظهر، وأن التيار الكهربائي سينقطع ولن يعود.

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