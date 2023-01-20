شاهد.. اعتصام داخل مجلس النواب في لبنان على إضاءة الموبايل
احتجاجاً على تعطيل إنتخابات رئاسة الجمهورية وعدم الدعوة لجلسات مفتوحة
يواصل عدد من النّوّاب اللبنانيين اعتصامهم من داخل القاعة العامَة لمجلس النواب، احتجاجاً على تعطيل إنتخابات رئاسة الجمهورية وعدم الدعوة لجلسات مفتوحة، وذلك بعد رفع رئيس المجلس نبيه برّي جلسة الانتخاب، اليوم الخميس.
إعتصام #النواب مستمر داخل المجلس على ضوء الهاتف!#مجلس_النواب @melhemekhalaf @waddahsadek @najat_saliba pic.twitter.com/1vbti76kh2— هنا لبنان (@thisislebnews) January 19, 2023
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورٌ للنواب المعتصمين وهم يجلسون على في الظلام في مبنى البرلمان ويستعملون إضاءة هواتفهم النقالة، بسبب انقطاع التيار الكهربائي.
وأعلن النّوّاب ملحم خلف ونجاة صليبا وسينتيا زرازير وفراس حمدان وأسامة سعد وعبد الرّحمن البزري وسليم الصّايغ وأديب عبد المسيح والياس جرادة وبولا يعقوبيان ووليد البعريني، مشاركتهم بالاعتصام.
كما شهد محيط المجلس النيابي تحركاً شعبياً لمساندة النواب المعتصمين في البرلمان.
يذكر أنّ النواب تم ابلاغهم في وقت سابق اليوم أن المجلس يغلق عند الظهر، وأن التيار الكهربائي سينقطع ولن يعود.
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