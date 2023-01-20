مسؤولة أممية تزور قندهار.. وتجري محادثات مع طالبان

أعلنت السلطات في إقليم قندهار الأفغاني، اليوم الجمعة، أن نائبة الأمين العام للأمم المتحدة التقت مع نائب حاكم الإقليم، وذلك في اجتماع نادر لمبعوث أجنبي مع قادة حركة طالبان في معقلها بجنوب البلاد.

وتزور أمينة محمد أفغانستان هذا الأسبوع، وقد التقت بالفعل بسلطات طالبان في كابل وبموظفي الأمم المتحدة وجماعات الإغاثة لمناقشة سبل تعزيز حقوق المرأة وحمايتها.

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وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي في قندهار أن نائب حاكم الإقليم مولوي حياة الله مبارك أبلغ نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أن إدارة طالبان تريد أن تقيم علاقات قوية مع العالم، وطالب بحذف قادة الحركة من قوائم العقوبات وبأن يُسمح لإدارتها بإرسال ممثل عنها إلى الأمم المتحدة.

تأتي زيارتها بعد أقل من شهر على حظر سلطات طالبان عمل الموظفات في المنظمات غير الحكومية، مما دفع العديد من هذه المنظمات إلى تعليق عملياتها جزئيا.

غير معترف بها

وأرجأت الأمم المتحدة في ديسمبر كانون الأول وللمرة الثانية قرارا بشأن ما إذا كان يمكن لإدارة طالبان إرسال سفير لها إلى نيويورك. ولم تعترف أي حكومة رسميا بإدارة الحركة منذ استيلائها على السلطة مع انسحاب القوات الأجنبية في عام 2021.

وتُعتبر قندهار مهد حركة طالبان، وهي مسقط رأس زعيمها الروحي الأعلى الذي له الكلمة الأخيرة في القرارات الكبرى.

وشدد رئيس المجلس النرويجي للاجئين، وهو جماعة إغاثة رئيسية علقت عملها في أفغانستان، هذا الشهر على أهمية تعامل المجتمع الدولي مع القيادة في قندهار، قائلا إن العديد من المسؤولين في كابل أشاروا إلى أن أوامر حظر عمل النساء جاءت من هناك.