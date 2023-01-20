مسؤول أميركي: برلين رفضت إرسال دبابات ليوبارد من أي دولة بالناتو

كشف مسؤول أميركي أن ألمانيا رفضت إرسال دبابات ليوبارد من أي دولة في الناتو إلى أوكرانيا.

وقال لشبكة "سي إن إن"، الجمعة، إن ألمانيا وضعت الولايات المتحدة في موقف صعب بمعارضتها إرسال دبابات ليوبارد.

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كما أضاف أن "ألمانيا لا تعرف الفرق بين دبابتي أبرامز وليوبارد لتشترط علينا إرسالها لكييف".

"لم يتم اتخاذ أي قرار"

يذكر أنه في وقت سابق أكدت ألمانيا أنه لم يتم اتخاذ أي قرار خلال اجتماع الحلفاء الغربيين في رامشتاين، الجمعة، بشأن تسليم دبابات ثقيلة لأوكرانيا، ما يضعف آمال كييف التي تطالب بها لصد العملية العسكرية الروسية.

وقال وزير الدفاع الألماني الجديد، بوريس بيستوريوس، إن المسألة "نوقشت" بين حلفاء أوكرانيا المجتمعين في رامشتاين غرب ألمانيا، لكن "لم يتم اتخاذ أي قرار"، وفق فرانس برس.

انطباع "خاطئ"

كما أضاف أنه "لا يمكن أن نقول اليوم متى (سيتم اتخاذ قرار) وما سيكون عليه القرار بشأن دبابات ليوبارد".

كذلك شدد على هامش اجتماع وزراء الدفاع والقادة العسكريين من نحو 50 دولة أنه "من الواضح جداً أن الآراء ليست متطابقة"، مؤكداً أن "الانطباع" السائد لجهة أن ألمانيا ترفض وحدها تسليم الدبابات لكييف هو انطباع "خاطئ".

من بين الدبابات الثقيلة الحديثة

يشار إلى أن بولندا وفنلندا عرضتا تسليم دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا، لكن إعادة تصدير أي من المعدات العسكرية الألمانية الصنع مشروط بالحصول على موافقة برلين.

وليوبارد من بين الدبابات الثقيلة الحديثة المصممة غربياً، والتي تطالب بها كييف حلفاءها. فيما يقدّر خبراء أنها ستعطي القوات الأوكرانية أفضلية حاسمة بالمعارك المقبلة في شرق أوكرانيا.