معضلة دبابات ليوبارد.. بولندا تلوح بإجراء استثنائي ضد ألمانيا

مازال الجدل دائراً في غرف القرار الأوروبية بشأن إرسال دبابات ليوبارد الألمانية إلى أوكرانيا، وسط حالة من الانتظار لموافقة برلين بهذا الشأن.

وفي هذا السياق، قال نائب وزير الخارجية البولندي باول جابلونسكي اليوم الجمعة، إن بلاده مستعدة لاتخاذ إجراء "استثنائي" إذا عارضت ألمانيا إرسال دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا.

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وردا على سؤال عما إذا كان إرسال الدبابات إلى أوكرانيا سيكون ممكنا حتى مع معارضة ألمانيا، أوضح جابلونسكي "أعتقد أنه إذا كانت هناك مقاومة قوية، سنكون مستعدين لاتخاذ مثل هذا الإجراء غير القياسي".

جاء ذلك بعد يوم من تصريحات مماثلة صدرت عن رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراوسكي قال فيها إن الغرب لن ينتظر الموافقة الألمانية لإرسال أسلحة إلى أوكرانيا.

ورأى موراوسكي أن الحصول على إذن ألمانيا لإرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا هو "أمر ثانوي".

جاء ذلك بعدما أعلنت ألمانيا أنها لن تسمح للحلفاء بشحن دبابات ألمانية الصنع إلى أوكرانيا للمساعدة في دفاعها ضد روسيا ولن ترسل أنظمتها الخاصة، ما لم توافق الولايات المتحدة على إرسال دبابات قتالية أميركية الصنع.

شرط ألماني

وأعرب المستشار الألماني، أولاف شولتس، أنه مستعد للسماح بتزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد-2"، شريطة أن تزود واشنطن كييف بدبابات "أبرامز".

أتى ذلك كشرط وضعه شولتس خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الأميركي، جو بايدن، يوم الثلاثاء الماضي.

وأكد المستشار الألماني في أكثر من تصريح أن ألمانيا لن تتخذ خطوات أحادية الجانب بشأن مسألة الدعم العسكري لأوكرانيا.

أكثر من 2000 دبابة

يذكر أن واشنطن تعمل جاهدة من أجل أن تقوم برلين بتزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد" من مخزونها الخاص وليس فقط بالسماح لدول "الناتو" الأخرى بإعادة تصدير "الدبابات"، حيث إنه لا يمكن إجراء عمليات التسليم دون إذن ألمانيا، التي تصنع هذه الدبابات.

ويمتلك حلفاء منظمة حلف شمال الأطلسي أكثر من 2000 دبابة ليوبارد Leopard ألمانية الصنع، وتعتبر من بين أكثر الدبابات تطوراً في العالم، وفقًا للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ومقره لندن.