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تظاهرات زاهدان 20-1-2023
تظاهرات زاهدان 20-1-2023

وسط إجراءات أمنية مكثفة.. الآلاف يتظاهرون في زاهدان بإيران

دبي - العربية.نت
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وسط إجراءات أمنية مكثفة، تظاهر عشرات الآلاف في مدينة زاهدان ضد النظام الإيراني، اليوم الجمعة، حيث أظهرت مقاطع مصورة محتجين يرفعون لافتات ويهتفون ضد الحكومة الإيرانية.

وكانت القوات العسكرية قد أقامت نقاط تفتيش في مناطق مختلفة من زاهدان مثل شيرآباد، وكشاورز، وجام جم، وخيام، وبازار مشترك، وكوثر، ومناطق أخرى، وحتى أمام منازل المواطنين البلوش تحسباً لتلك الاحتجاجات.

أما ميليشيا الحرس الثوري، فأنشأت ومعها ضباط إنفاذ القانون نقاط تفتيش باستخدام حواجز خرسانية على جميع مداخل ومخارج مدينة زاهدان تماشيا مع الأجواء الأمنية المشددة.

وكانت القوات الأمنية قد أغلقت الأسبوع الماضي، محاور الدخول والخروج لمدينة زاهدان، بما في ذلك ميرجاوه، وخاش، وجشمه زيارت، ونصرت آباد، وزابل، وهي تخضع لرقابة صارمة من القوات الأمنية والعسكرية.

استجواب وتفتيش

وقد اشتكى السكان من المعاملة المهينة للقوات العسكرية مع المواطنين، حيث تم استجواب الجميع وتفتيشهم جسديا، إضافة إلى إجبارهم على إبراز بطاقات هويتهم.

تظاهرات زاهدان 20-1-2023
تظاهرات زاهدان 20-1-2023

كما تشير بعض التقارير إلى وجود قوات عسكرية في مدارس مدينة زاهدان وتحويل هذه الأماكن التعليمية إلى قواعد عسكرية، وفقا لموقع "إيران إنترناشيونال".

اندلاع التظاهرات

يشار إلى أن إيران تشهد منذ أشهر احتجاجات عارمة بعد وفاة الشابة، مهسا أميني، في 16 سبتمبر 2022، تعذيباً على يد شرطة الأخلاق في البلاد.

وعلى الرغم من هذه الضغوط والتهديدات، وصلت احتجاجات أهالي زاهدان في أيام الجمعة، إلى الأسبوع الخامس عشر على التوالي من خلال التجمعات وترديد الشعارات المناهضة للنظام.

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