وسط مخاوف من تفش جديد.. الصين تعلن انتهاء ذروة كورونا

أكدت الصين أن الأسوأ قد انتهى في معركتها ضد كوفيد-19، وذلك قبيل ما يُتوقع أن يكون أحد أكثر أيام السفر ازدحاماً منذ سنوات، اليوم الجمعة، في حركة تنقل كبيرة للناس تغذي المخاوف من زيادة أخرى في عدد الإصابات.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن نائبة رئيس الوزراء، سون تشونلان، التي تشرف على جهود مكافحة الفيروس، في وقت متأخر أمس الخميس قولها إن انتشار الفيروس عند مستوى "منخفض نسبيا"، وذلك بعد أن قال مسؤولون بقطاع الصحة إن عدد مرضى كوفيد في العيادات وغرف الطوارئ وأصحاب الحالات الحرجة قد بلغ ذروته.

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أكثر من مليون وفاة

ويتوقع بعض خبراء الصحة وفاة أكثر من مليون شخص بسبب المرض في الصين هذا العام، فيما تتوقع شركة البيانات الصحية إيرفينيتي التي مقرها بريطانيا أن يصل عدد الوفيات جراء كوفيد إلى 36 ألف شخص يوميا الأسبوع المقبل.

وقالت سون في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الحكومية "في الآونة الأخيرة، صارت الجائحة بشكل عام في البلاد عند مستوى منخفض نسبيا".

وأضافت "عدد الحالات الحرجة في المستشفيات يتناقص بشكل مطرد، غير أن مهمة الإنقاذ لا تزال ثقيلة".

أكثر أيام السفر ازدحاما

جاءت تعليقاتها عشية ما يُتوقع أن يكون أحد أكثر أيام السفر ازدحاما في أنحاء الصين منذ تفشي الجائحة أواخر 2019، إذ يسافر ملايين من المقيمين بالمدن إلى بلداتهم الأصلية لقضاء عطلة رأس السنة القمرية الجديدة التي تبدأ رسميا يوم السبت.

وتشير تقديرات وزارة النقل إلى 2.1 مليار رحلة في المجمل في أنحاء الصين خلال الفترة من السابع من يناير كانون الثاني و15 فبراير/شباط.

وتزاحم ركاب محملون بأمتعة وصناديق هدايا على القطارات اليوم، متجهين للاجتماع بأسرهم بعد طول انتظار.