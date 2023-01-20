لبنان يفقد حق التصويت بالأمم المتحدة لتخلفه عن دفع مليوني دولار

خسر لبنان حقه بالتصويت في الجمعية العامة، المكونة بالأمم المتحدة من 193 دولة، لتأخره عن دفع مليون و835 ألفاً و303 دولارات، مستحقات مالية تراكمت عليه عن السنتين الماضيتين لميزانية تشغيل المنظمة الدولية، بحسب ما ذكر الأمين العام للأمم المتحدة، البرتغالي أنطونيو غوتيرش، في رسالة تم توزيعها أمس الخميس على وسائل الإعلام.

وقال غوتيريش في رسالته، إن 3 دول أخرى خسرت حقوق التصويت للسبب نفسه أيضاً، هي دومينيكا البالغة متأخراتها 20،580 دولاراً، كما والغابون المتأخرة عن تسديد 61،686 دولاراً، إضافة لغينيا الاستوائية، والمتأخر عليها هو 61،686 دولاراً. علماً أن الأمم المتحدة لا تزال تحرم دولتين أخريين من التصويت، هما: فنزويلا البالغة متأخراتها 76،244.991 دولاراً، وجنوب السودان، المطلوبة بمتأخرات تبلغ 196.130 دولاراً.

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وتنص المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة، على أن الأعضاء الذين تساوي متأخراتهم مبالغ مساهماتهم عن العامين السابقين الكاملين، أو تزيد عن ذلك، يفقدون حقوقهم بالتصويت. لكنها تمنح الجمعية العامة سلطة تقرير "أن عدم الدفع يرجع إلى ظروف خارجة عن إرادة العضو" وفي هذه الحالة يمكن لأي بلد أن يستمر بالتصويت إذا أعلن عن ذلك.

وكان لبنان تعرض قبل عام للشيء نفسه حين خسر في يناير الماضي حقه بالتصويت في الجمعية العمومية "لتخلفه عن تسديد مساهمته المالية منذ سنتين" بحسب ما قال Stéphane Dujarric الناطق باسم الأمانة العامة للأمم المتحدة، في مؤتمر صحافي أعلن فيه عن تفهمه "للظروف التي حالت دون وصول المستحق على لبنان قبل نفاد المهلة القانونية" وبعدها بأيام قليلة أعلنت أمل مدللي، مندوبة لبنان لدى المنظمة الدولية بتغريدة تويترية، أن لبنان سدد المتوجب عليه، واستعاد حقه بالتصويت، إلى أن تم حرمانه منه مجددا أمس الخميس عن متأخرات عامي 2020 و2021 كاملين.