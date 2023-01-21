بلاغات عن متفجرات.. تفتيش 10 مستشفيات في موسكو

أعلنت هيئة الطوارئ الروسية، اليوم السبت، أن الخبراء يعملون على تفتيش ما لا يقل عن 10 مستشفيات في موسكو على خلفية تلقي معلومات حول وجود متفجرات.

وقالت الهيئة لوكالة "تاس"، إن معلومات وردت من مجهولين تفيد بوجود متفجرات في 10مستشفيات على الأقل في موسكو.

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كما أكدت أن متخصصين توجهوا إلى المكان للتحقق من المعلومات.

تفتيش مبان مجاورة

وأضافت أنهم يقومون بتفتيش المباني والمناطق المجاورة لهذه المنشآت بحثا عن وجود متفجرات.

في حين لم ترد معلومات بشأن إجلاء المنشآت.