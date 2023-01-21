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Members of the emergency services help each other to remove their protective suits at the site of the grave of Luidmila Skripal, wife of former Russian inteligence officer Sergei Skripal, at London Road Cemetery in Salisbury. (File photo: Reuters)
عنصر من هيئة الطوارئ الروسية (رويترز)

بلاغات عن متفجرات.. تفتيش 10 مستشفيات في موسكو

المختصون يقومون بتفتيش المباني والمناطق المجاورة للمنشآت

العربية.نت
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أعلنت هيئة الطوارئ الروسية، اليوم السبت، أن الخبراء يعملون على تفتيش ما لا يقل عن 10 مستشفيات في موسكو على خلفية تلقي معلومات حول وجود متفجرات.

وقالت الهيئة لوكالة "تاس"، إن معلومات وردت من مجهولين تفيد بوجود متفجرات في 10مستشفيات على الأقل في موسكو.

كما أكدت أن متخصصين توجهوا إلى المكان للتحقق من المعلومات.

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تفتيش مبان مجاورة

وأضافت أنهم يقومون بتفتيش المباني والمناطق المجاورة لهذه المنشآت بحثا عن وجود متفجرات.

في حين لم ترد معلومات بشأن إجلاء المنشآت.

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