بلغت قوته 6.8 درجة.. زلزال مدمر يضرب الأرجنتين

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ضرب زلزال مدمر بلغت قوته 6.8 درجة على مقياس ريختر منطقة "سانتياغو ديل إيستيرو" في الأرجنتين ليل الجمعة.
وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركي، ضرب الزلزال في الساعة (22:09 بتوقيت غرينتش) عند ملتقى دائرة عرض (26.721 جنوبا) وخط طول (63.039 غربا).
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كما أشارت هيئة المسح إلى أن مركز الزلزال كان على عمق 610.7 كيلومتر.
كان زلزال بنفس القوة ضرب شمال الأرجنتين وتشيلي، وفقا للمراكز الوطنية لرصد الزلازل في كلا البلدين، في 11 مايو/أيار 2022.
يشار إلى أن الزلازل ليست شائعة في تلك المنطقة من أميركا الجنوبية.
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