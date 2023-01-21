تنديدا بسياسات حكومة نتنياهو.. 100 ألف يحتشدون في تل أبيب

تجمع عشرات الآلاف من الإسرائيليين في تل أبيب ليلة السبت للاحتجاج على خطط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجديدة لإصلاح النظام القضائي، الإجراءات التي يرى المعارضون أنها تعرض الأسس الديمقراطية للبلاد للخطر.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن الشرطة قولها إن قرابة 100 ألف شخص شاركوا في الاحتجاج.

مراسلة #العربية لانا كلغاصي: العلمانيون واليساريون في #إسرائيل يناهضون حكومة نتنياهو لرغبتها في السيطرة على المحكمة العليا pic.twitter.com/1gFceVbvNm — العربية (@AlArabiya) January 21, 2023

مادة اعلانية

وجاء الاحتجاج في أعقاب مظاهرة أخرى الأسبوع الماضي شارك فيها عشرات الآلاف في تحد مبكر لنتنياهو وحكومته القومية المتطرفة والمتشددة.

هتافات.. وأعلام

وملأ المتظاهرون الشوارع المركزية في العاصمة الساحلية، ورفعوا الأعلام الإسرائيلية واللافتات التي كتب عليها "المحكمة العليا" و "يا إسرائيل لدينا مشكلة".

واندلعت احتجاجات أخرى في مدن القدس وحيفا وبئر السبع.

وقالت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) إن المتظاهرين خرجوا إلى الشوارع للأسبوع الثالث على التوالي احتجاجا على اقتراحات وزير العدل ياريف ليفين بشأن النظام القضائي، والتي تتضمن الحد من سلطات المحكمة العليا وتعزيز السيطرة السياسية على تعيين القضاة.

تغييرات رغم المعارضة

في حين، تقول الحكومة إن الخلل في ميزان القوى منح القضاة والمستشارين القانونيين الحكوميين نفوذا كبيرا على عملية سن القوانين والحوكمة. وتعهد نتنياهو بالمضي قدما في التغييرات على الرغم من المعارضة.

كانت المحكمة العليا الإسرائيلية قضت الأسبوع الماضي بإلغاء تعيين أرييه درعي وزيرا للداخلية والصحة في حكومة نتنياهو.

وتولى نتنياهو مهام منصبه أواخر الشهر الماضي على رأس حكومة هي الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.