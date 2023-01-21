روسيا تتقدم 7 كلم في زابوريجيا.. مسؤول يكشف

كشف عضو المجلس الرئيسي لإدارة مقاطعة زابوريجيا، فلاديمير روغوف، أن القوات الروسية تقدمت 7 كيلومترات في زابوريجيا من خط المواجهة.

وكتب روغوف على تليغرام السبت: "نتائج اليوم على جبهة زابوريجيا: في يوم واحد، تقدمت قواتنا إلى عمق نحو 7 كيلومترات. تم تحرير 7 مناطق على الأقل"، وفق وسائل إعلام روسية.

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فيما لفت إلى أن "مدفعية العدو تعاني من نقص حاد في القذائف".

أتى ذلك بعد أن صرح روغوف لوسائل إعلام روسية، الجمعة، أن القتال في مقاطعة زابوريجيا قد اشتد تقريباً على طول خط المواجهة بأكمله.

تدمير حظيرة للأسلحة

والجمعة أيضاً، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير قرية لوبكوف على محور زابوريجيا. كما تم تدمير حظيرة للأسلحة والمعدات في منطقة كامينسكوي.

كذلك أضافت أن القوات الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 90 قتيلاً وجريحاً، و4 مركبات قتالية مدرعة، و3 سيارات، ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز أكاتسيا، ومدفعان من طراز "دي-20" و"دي-30".

في مارس 2022

يذكر أن القوات الروسية سيطرت على محطة زابوريجيا للطاقة النووية في مارس 2022 بعد بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا بفترة وجيزة.

وتكرر تعرض المحطة، وهي أكبر محطات الطاقة النووية في أوروبا للقصف، مما أثار مخاوف من وقوع كارثة نووية، فيما تتبادل موسكو وكييف الاتهامات في القصف.