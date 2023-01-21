الدفاع الروسية: نشر أنظمة بطاريات دفاعية في موسكو

لأول مرة منذ بداية الحرب الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إجراء تدريبات على صد هجمات جوية على منشآت عسكرية وإدارية مهمة في منطقة موسكو بمشاركة بطارية من أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز إس-300. وفق ما أوردت وكالة "تاس".

تدريبات على صد هجمات جوية

وورد في يبان نشر، اليوم السبت، على الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الروسية: "في منطقة موسكو، أجرى عناصر لواء الصواريخ للدفاع الجوي، بالمنطقة العسكرية الغربية، تدريبات على صد هجمات جوية على المنشآت العسكرية والصناعية والإدارية الهامة".

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"تحت غطاء حاجب من الدخان"

ولفتت الوزارة إلى أنه خلال المسير إلى منطقة المهام القتالية، قامت منظومة للدفاع الجوي من طراز إس-300، بالتصدي لهجوم مجموعة تخريبية لعدو وهمي، على قافلة تابعة للجيش، وتمكنت القافلة من متابعة طريقها ومواصلة المهمة تحت غطاء حاجب من الدخان.

"إطلاق إلكتروني للصواريخ"

وأضاف بيان الدفاع الروسية "قامت أطقم البطارية بنشر مكونات المنظومة وأدخلتها المناوبة القتالية، ولدى اكتشافها أهدافاً تحاكي الطائرات والصواريخ الباليستية، تم إطلاق إلكتروني للصواريخ على تلك الأهداف".

وأشارت الدفاع الروسية إلى مشاركة أكثر من 150 من العسكريين وأكثر من 30 قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية الخاصة في التدريب.