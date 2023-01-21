لم يعد لها أهمية ولا جدوى.. تركيا تلغي زيارة وزير سويدي
أنقرة: السويد استمرت في السماح بمظاهرات "مثيرة للاشمئزاز" ضدنا
في أحدث رد فعل عنيف من تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، التي تؤجل الموافقة على طلب السويد الانضمام إلى التحالف العسكري حتى تقوم الحكومة السويدية بقمع الجماعات التي تعتبرها أنقرة تهديدات أمنية، ألغت أنقرة، اليوم السبت، زيارة كان من المقرر أن يقوم بها وزير الدفاع السويدي ردا على تصاريح الدولة الاسكندنافية لتنظيم احتجاجات مناهضة لها.
وأعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إلغاء الزيارة المقررة في 27 يناير لنظيره السويدي بال جونسون.
لا أهمية ولا جدوى
وقال إن الزيارة لم تعد تحمل أي أهمية أو جدوى، لأن السويد استمرت في السماح بمظاهرات "مثيرة للاشمئزاز" ضد تركيا.
أتى ذلك في حين تستعد السويد للعديد من المظاهرات نهاية الأسبوع الجاري، حيث حصل ناشط يميني متطرف من الدنمارك على إذن من الشرطة لتنظيم احتجاج خارج السفارة التركية في ستوكهولم.
تركيا تدين الاحتجاجات
في الوقت ذاته، تخطط الجماعات المؤيدة لتركيا والموالية للأكراد للتظاهر في العاصمة السويدية.
شروط أنقرة للموافقة على انضمام السويد للناتو
وكانت تركيا استدعت السفير السويدي، الجمعة، لإدانة الاحتجاجات، قائلة إن احتجاجات الجماعات الموالية للأكراد المرتبطة بحزب العمال الكردستاني، ستكون انتهاكا للمذكرة المشتركة الموقعة بين تركيا والسويد وفنلندا التي تقضي بعدم استخدام تركيا حق النقض ضد انضمامهما للناتو في يونيو/ حزيران.
-
بسبب تحدٍّ على تيك توك.. تسمم تلاميذ في المكسيكحذّرت السلطات المكسيكية من مخاطر تحدٍّ رائج عبر منصة تيك توك، تسبّب في تسمم عدد من التلاميذ عقب تناولهم نوعاً من الأدوية."مَن ينام آخراً يفوز"ويتمثل ... الأخيرة
-
34 عملية بـ7 أشهر.. داعش يعود بقوة إلى سوريابين القتلى ضباط في قوات النظام بالقنيطرة ودرعا ومدنيون من السويداء سوريا
-
روسيا تتقدم 7 كلم في زابوريجيا.. مسؤول يكشفكشف عضو المجلس الرئيسي لإدارة مقاطعة زابوريجيا، فلاديمير روغوف، أن القوات الروسية تقدمت 7 كيلومترات في زابوريجيا من خط المواجهة.وكتب روغوف على تليغرام ... العرب والعالم