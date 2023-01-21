مستشار زيلينسكي للحلفاء: "فكروا أسرع" في الدعم العسكري

حث مستشار كبير للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، السبت، حلفاء بلاده على التفكير بشكل "أسرع" في زيادة دعمهم العسكري، وذلك بعد يوم من إخفاقهم في الاتفاق على إرسال دبابات تطالب بها كييف.

وكتب ميخايلو بودولياك على تويتر: "ستساعدون أوكرانيا بالأسلحة اللازمة على أي حال وستدركون أنه ما من خيار آخر لإنهاء الحرب عدا هزيمة روسيا".

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كما أردف: "لكن التردد اليوم يقتل المزيد من شعبنا. كل يوم تأخير هو موت لأوكرانيين. فكروا أسرع"، وفق رويترز.

لا إجماع على الدبابات الثقيلة

يذكر أن شركاء أوكرانيا تعهدوا الأسبوع الماضي بتقديم مساعدات عسكرية جديدة بمئات الملايين من الدولارات.

لكنهم فشلوا، الجمعة، في الاتفاق على تسليمها دبابات ثقيلة، ما يحبط آمال كييف ويضطرها لانتظار إجراء مزيد من النقاشات للحصول على ضوء أخضر من ألمانيا.

وكشف وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، بعد اجتماع للدول الغربية بالقاعدة الأميركية في رامشتاين بألمانيا، أن الألمان "لم يتخذوا قراراً بشأن دبابات ليوبارد".

كما حاول تخفيف الضغط على برلين، واصفاً إياها بأنها "حليف موثوق". غير أنه صرح في الآن نفسه: "نستطيع جميعاً القيام بالمزيد" لمساعدة كييف، بحسب فرانس برس.

أفضلية حاسمة

يشار إلى أن توقعات كييف كانت عالية قبل هذا الاجتماع الذي شاركت فيه نحو 50 دولة بهدف تنسيق المساعدة العسكرية لصد العملية العسكرية الروسية.

فيما يرى خبراء أن الدبابات الثقيلة الحديثة ذات التصميم الغربي ستعطي أفضلية حاسمة لكييف في المعارك التي تلوح في الأفق بشرق أوكرانيا، حيث عاودت روسيا الهجوم بعد تعرضها لانتكاسات هذا الشتاء.

وعرضت بولندا وفنلندا تسليم دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا، إلا أن إعادة تصدير أي من المعدات العسكرية الألمانية الصنع مشروط بالحصول على موافقة برلين.

"وهم مأسوي"

من جانبه قال وزير الدفاع الألماني الجديد، بوريس بيستوريوس، على هامش الاجتماع: "واضح جداً أن الآراء ليست متطابقة" بخصوص هذا الموضوع، مؤكداً أن "الانطباع" السائد لجهة أن ألمانيا ترفض وحدها تسليم الدبابات لكييف هو انطباع "خاطئ".

فيما شدد الكرملين على أن تسليم أوكرانيا دبابات ثقيلة لن يغير أي شيء على الأرض.

واتهم الناطق باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، الدول الغربية "بالتشبث بوهم مأسوي بقدرة أوكرانيا على تحقيق النصر على أرض المعركة".