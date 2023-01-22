نيوزيلندا.. تعيين كريس هيبكنز رئيساً للوزراء خلفاً لأرديرن

اختار حزب العمال الحاكم كريس هيبكنز ليحل محل جاسيندا أرديرن زعيما لحزب العمال ورئيسا للوزراء في اجتماع عقد اليوم الأحد، بحسب ما ذكر راديو نيوزيلندا.

وكان هيبكنز ( 44 عاما)المرشح الوحيد لهذا المنصب، وكان تصديق نواب حزب العمال في البرلمان على توليه هذا المنصب إجراء شكليا إلى حد كبير.

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وجاء تعيين هيبكنز في المنصب بعد استقالة جاسيندا أرديرن المفاجئة يوم الخميس بعد قولها إنها لم تعد قادرة على مواصلة قيادة البلاد.

ولعب هيبكنز دورا مهما في تصدي نيوزيلندا لجائحة كوفيد-19.

وتم انتخاب هيبكنز لأول مرة عضوا في البرلمان عن حزب العمال في عام 2008، وأصبح اسما مألوفا في جهود الحكومة للتصدي لجائحة كورونا.

وتم تعيينه وزيرا للصحة في يوليو 2020 قبل أن يصبح الوزير المسؤول عن التصدي لفيروس كورونا في نهاية العام.