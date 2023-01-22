رئيس البرازيل يقيل قائد الجيش قبيل زيارته الخارجية الأولى

أقال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، قائد جيش البر خوليو سيزار دي أرودا بعد أسبوعين على هجمات استهدفت مقار السلطة في برازيليا، وهو قرار اتخذه قبيل أول رحلة خارجية له إلى الأرجنتين، اليوم الأحد.

وأعلن وزير الدفاع خوسيه موسيو، مساء السبت، رسمياً إقالة خوليو سيزار دي أرودا الذي كان يقود جيش البر مؤقتاً منذ 30 ديسمبر أي قبل يومين من انتهاء ولاية الرئيس اليميني جايير بولسونارو. وكانت إدارة لولا الجديدة ثبّتته لاحقا في منصبه في بداية يناير.

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وقال موسيو: "بعد الأحداث الأخيرة.. في 8 يناير، هُدِمت الثقة".

وسيحل محل دي أرودا، الجنرال توماس ريبيرو بايفا (62 عاماً) القائد العسكري للجنوب الشرقي منذ عام 2021، وفقاً لمصادر في الرئاسة.

وبايفا، الذي بدأ حياته العسكرية عام 1975، شارك خصوصاً في مهمة الجيش البرازيلي في هايتي، وقاد كتيبة الحرس الرئاسي. وقال في خطاب، الأربعاء، إن الجيش سيواصل "ضمان الديمقراطية"، مشدداً على ضرورة "احترام نتائج صناديق الاقتراع".

وتمثل العلاقة مع القوات المسلحة واحدة من أكبر التحديات المباشرة التي يواجهها لولا، وفقاً لمحللين تحدثوا عن الحضور العسكري الكبير في الإدارة البرازيلية السابقة.

والتقى لولا، الجمعة، للمرة الأولى رؤساء الجيوش الثلاثة. وأكد وزير الدفاع خوسيه موسيو، أنه لم يكن هناك "تورط مباشر" للجيش في أعمال الشغب في برازيليا.

وكان لولا تلقى الدعم الكامل من المجتمع الدولي بعد أحداث 8 يناير التي شهدت أعمال تخريب ونهب لمقار السلطة في برازيليا نفذها مؤيدون لبولسونارو رفضوا هزيمته الانتخابية.

ويتوجه لولا، الأحد، إلى الأرجنتين. ووفقاً للتقليد، فإن أول زيارة إلى الخارج للرئيس البرازيلي تكون إلى جارة بلاده الكبيرة.

ويلتقي لولا هناك حليفاً وصديقاً مخلصاً هو الرئيس ألبرتو فرنانديز وكذلك نظراءه في المنطقة خلال مشاركته في قمة لتجمع دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (سيلاك).

وبالتالي ستشكل أميركا اللاتينية المرحلة الأولى من إعادة علاقات البرازيل بالخارج، قبل وصول أول زعيم أوروبي إلى برازيليا هو المستشار الألماني أولاف شولتس في 30 يناير، على أن تعقب ذلك زيارة لولا لواشنطن حيث يلتقي نظيره الأميركي جو بايدن في 10 فبراير.