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German Defense Minister Boris Pistorius and his US counterpart, Secretary of Defense Lloyd Austin hold a joint news conference at the Defense Ministry in Berlin, Germany on January 19, 2023. (Reuters)
وزير الدفاع الألماني ونظيره الأميركي - أرشيفية
روسيا و أوكرانيا

وسط أزمة الدبابات.. وزير الدفاع الألماني الجديد يزور أوكرانيا قريباً

لم تتوصل ألمانيا والحلفاء الغربيون إلى قرار بشأن ما إذا كانت ألمانيا ستوافق على إرسال دبابات إلى أوكرانيا

فرانكفورت- رويترز
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قال وزير الدفاع الألماني الجديد بوريس بيستوريوس، إنه يعتزم زيارة أوكرانيا قريبا في الوقت الذي تواجه فيه برلين ضغوطا للسماح بتزويد كييف بدبابات ألمانية الصنع.

وقال بيستوريوس لصحيفة "فيلت ام زونتاج" الألمانية في مقابلة نُشرت اليوم الأحد "الأمر المؤكد هو أنني سأسافر إلى أوكرانيا بسرعة. ربما حتى خلال الأسابيع الأربعة المقبلة".

دبابة ليوبارد
دبابة ليوبارد

ولم تتوصل ألمانيا والحلفاء الغربيون يوم الجمعة إلى قرار بشأن ما إذا كانت ألمانيا ستوافق على إرسال دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا، أو تسمح للدول الأخرى التي تملك هذه الدبابات بالقيام بذلك على الرغم من مناشدات أوكرانيا تزويدها بدبابات حديثة لتعزيز جهودها الدفاعية.

وردا على سؤال حول الدبابات، قال بيستوريوس الذي أصبح وزيرا للدفاع الأسبوع الماضي "نجري حوارا دقيقا للغاية مع شركائنا الدوليين، أولا وقبل كل شيء مع الولايات المتحدة، بشأن هذه المسألة".

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وقالت مصادر ألمانية لرويترز، إنها ستسمح بإرسال دبابات ألمانية الصنع إلى أوكرانيا للمساعدة في دفاعها ضد روسيا إذا وافقت الولايات المتحدة على إرسال دبابات من عندها. ولكن مسؤولين أميركيين قالوا إن إدارة الرئيس جو بايدن ليست مستعدة لإرسال دباباتها، بما في ذلك دبابات إم 1 أبرامز.

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