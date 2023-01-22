هبوط طائرة أيرلندية بمطار أثينا بعد الإبلاغ عن وجود قنبلة على متنها

أعلن مسؤولون يونانيون أن طائرتين حربيتين قامتا الأحد بمواكبة طائرة تابعة لشركة "راين أير" كانت تقوم برحلة بين بولندا واليونان وعلى متنها 190 شخصاً بعد تلقي السلطات بلاغا بوجود قنبلة.

وواكبت طائرتان من طراز إف-16 الطائرة التي أقلعت من كاتوفيتشي متوجهة إلى أثينا عند دخولها المجال الجوي اليوناني من مقدونيا الشمالية، بحسب ما أفاد المصدر لوكالة فرانس برس.

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وأضاف المصدر أن طائرة البوينغ 737 واكبتها في وقت سابق مقاتلتان مجريّتان.

وحطت الطائرة بعد ذلك في موقع معزول على مدرج مطار أثينا الدولي قبيل الساعة 16,00 بتوقيت غرينتش بعد تأخر ساعتين ونصف الساعة عن موعدها.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة اليونانية كونستانتيا ديموغليدو لفرانس برس إنه "تم إنزال الركاب ويجري تفتيشهم".

وأضافت "كان على متن الطائرة 190 شخصا من بينهم أفراد الطاقم. وسيتم تفتيش الطائرة بعد الركاب".

مع اقتراب الطائرة من أثينا، تم تحويل مسارها فوق البحر كإجراء احترازي.

ولم يعرف على الفور الجهة التي أعلنت عن وجود قنبلة على متن الطائرة.

وتابعت المتحدثة أن "قبطان الطائرة أبلغ برج المراقبة في أثينا بوجود قنبلة لكننا لا نعرف من أين تلقى هذه المعلومات".