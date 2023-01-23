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والي جنوب كردفان
والي جنوب كردفان
السودان

السودان.. طوارئ في جنوب كردفان لمدة شهر بعد سقوط قتلى

هجوم نفذه مسلحون في مدينة كادوقلي بجنوب كردفان تسبب في سقوط 4 قتلى

قناة العربية
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أعلنت حكومة ولاية جنوب كردفان السودانية حالة الطوارئ في الولاية لمدة شهر بداية من الاثنين، بعد سقوط قتلى في هجوم مسلح.

وقالت وكالة السودان للأنباء إن إعلان حالة الطوارئ جاء بعد مقتل أربعة أشخاص وإصابة عدد مماثل في الولاية فجر اليوم الاثنين.

ونقلت الوكالة عن موسى جبر محمود والي جنوب كردفان قوله إنه يجب على لجنة الأمن في الولاية "وضع التدابير وتسخير كافة إمكانياتها لحسم الفوضى والمتفلتين".

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وشدد الوالي على ضرورة جمع السلاح من أيدي المواطنين وحصره مع الأجهزة النظامية فقط.

وذكرت صحيفة "سودان تريبيون" أن هجوما نفذه مسلحون في مدينة كادوقلي بجنوب كردفان تسبب في سقوط 4 قتلى في وقت سابق الاثنين.

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