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بسبب عطل بالشبكة.. باكستان بلا كهرباء

تضررت مصانع ومدارس ومستشفيات في كل المدن الكبرى

إسلام آباد - رويترز
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قالت وزارة الطاقة في باكستان إن انقطاعات في الكهرباء وقعت على مستوى البلاد، صباح اليوم الاثنين، بسبب "عطل كبير" في الشبكة الوطنية، إذ تضررت مصانع ومدارس ومستشفيات في كل المدن الكبرى.

وقال وزير الطاقة خوروم داستاجير إن العطل بدأ في حوالي الساعة 7:34 صباحا بالتوقيت المحلي (0234 بتوقيت غرينتش) عندما حدث اضطراب في الجهد الكهربي في الشبكة بين مدينتي جامشورو ودادو في إقليم السند بجنوب البلاد.

وأضاف لمحطة جيو التلفزيونية الإخبارية "حدث اضطراب في جهد الشبكة وجرى إغلاق الأنظمة واحدا تلو الآخر. هذه ليست أزمة كبرى".

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وجرى الإبلاغ عن انقطاعات في مدينة كراتشي الساحلية الجنوبية وفي العاصمة إسلام آباد ومدينة لاهور في الشرق وبيشاور في الشمال.

وقالت الوزارة في بيان إن العمل جار لإعادة تشغيل الأنظمة، وأشار الوزير إلى أن الكهرباء عادت في بعض مناطق البلاد.

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