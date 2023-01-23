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سيرغي ريابكوف (أرشيفية من فرانس برس)
سيرغي ريابكوف (أرشيفية من فرانس برس)
روسيا و أوكرانيا

موسكو: التصعيد في أوكرانيا خطير وعواقبه غير متوقعة

هدد ريابكوف بأن المساعدات الغربية إلى كييف سيتم "طحنها حرفيا"

دبي - قناة العربية
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أكدت الخارجية الروسية، الاثنين، أن "التصعيد في أوكرانيا مسار خطير، ويمكن أن تكون له عواقب غير متوقعة".

وحذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف من "إمكانية تزويد كييف بصواريخ أتاكمز"، وهي صواريخ أرض-أرض.

ولمّح إلى أن "تصريحات واشنطن حول إمكانية توريد صواريخ بعيدة المدى إلى كييف هي جزء من الحرب النفسية".

قصف سابق على كييف
قصف سابق على كييف

وهدد ريابكوف بأن المساعدات الغربية إلى كييف سيتم "طحنها حرفيا".

وقال نائب وزير الخارجية الروسي إن "خصوم روسيا يواصلون رفع مستويات التصعيد حول أوكرانيا".

هبوط طائرة أيرلندية بمطار أثينا بعد الإبلاغ عن وجود قنبلة على متنها العرب والعالم هبوط طائرة أيرلندية بمطار أثينا بعد الإبلاغ عن وجود قنبلة على متنها

وعلى مسار الدبلوماسية، كشف ريابكوف أن "السفير الأميركي الجديد لدى موسكو يصل روسيا خلال الأيام القادمة".

وأوضح أن "الخارجية الروسية ستواصل مناقشة القضايا المتوترة في العلاقات الروسية الأميركية مع السفير الأميركي الجديد".

وميدانيا، أفادت وكالة الأنباء الأوكرانية، الاثنين، أن القوات المسلحة الأوكرانية صدت هجمات معادية قرب 11 تجمعا سكنيا في منطقتين، وشنت 7 ضربات على مواقع روسية.

ونقلت الوكالة عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن وحدات عسكرية صدت هجمات في منطقة دونيتسك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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