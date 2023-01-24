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فرانس برس (أرشيفية)
فرانس برس (أرشيفية)

العاهل الأردني: من الضروري عدم المساس بالوضع القائم في القدس

العربية.نت
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أفادت مصادر حكومية إسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعهد للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بالحفاظ على الوضع القائم في المسجد الأقصى.

وشدد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك وعدم المساس به.

مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شمال القدس العرب والعالم مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شمال القدس

وأكد خلال استقباله نتنياهو اليوم الثلاثاء، على ضرورة الالتزام بالتهدئة ووقف أعمال العنف لفتح المجال أمام أفق سياسي لعملية السلام.

وقف أي إجراءات

كما شدد على ضرورة وقف أية إجراءات من شأنها تقويض فرص السلام، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وأعاد الملك عبدالله التأكيد على موقف الأردن الداعي إلى الالتزام بحل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.

كما تم بحث العلاقات الثنائية وضرورة استفادة الجانب الفلسطيني من المشاريع الاقتصادية والإقليمية.

من جهته، قال نتنياهو إنه ناقش مع العاهل الأردني القضايا الإقليمية وتعزيز التعاون الأمني والاقتصادي.

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