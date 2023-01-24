روسيا و أوكرانيا
خوفاً من استهداف محتمل.. صافرات الإنذار تدوي في كل أوكرانيا
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دوت صافرات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا اليوم الثلاثاء، وفقاً لبيانات المصدر الرسمي لتنبيه المواطنين.
وبدأت الإنذارات بالانطلاق في الساعة 15:36 بتوقيت موسكو، وفي غضون ثلاث دقائق، انتشرت حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء البلاد.
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وأفاد مراسل العربية/الحدث بأن صافرات الإنذار دوت بكل مدن أوكرانيا ما بعد خوفاً من استهداف محتمل، قد يكون غارة جوية أو انطلاق صواريخ.
وأضاف أن كييف في وضع الإنذار الجوي الآن، مشيراً إلى أن السلطات طالبت السكان بالتوجه للملاجئ بعد الإنذار الجوي.
#نشرة_الربعة | مراسل #العربية: "#كييف في وضع الإنذار الجوي و السلطات تطالب السكان بالتوجه للملاجئ #أوكرانيا#روسيا pic.twitter.com/U1MviTxUJR— العربية (@AlArabiya) January 24, 2023
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