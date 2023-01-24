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سان بطرسبرغ
سان بطرسبرغ
روسيا و أوكرانيا

روسيا: الغرب يخطط لتزويد إستونيا بأسلحة تستهدف سان بطرسبرغ

العربية.نت ووكالات
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أعلنت روسيا، اليوم الثلاثاء، أن الدول الغربية تخطط لتزويد إستونيا بأسلحة قادرة على استهداف مدينة سان بطرسبرغ.

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وكانت موسكو أعلنت الاثنين طرد السفير الإستوني، متهمة تالين بـ"العداء لروسيا"، بعدما طردت إستونيا في وقت سابق من الشهر الحالي 21 دبلوماسيًا روسيًا وموظفين آخرين في السفارة الروسية.

خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية

وقالت وزارة الخارجية في بيان: "يجب على سفير جمهورية إستونيا مغادرة روسيا في السابع من فبراير 2023"، مشيرةً إلى خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى القائمين بالأعمال.

"تهديد الأمن القومي"

وفي يوليو 2022، أعلنت إستونيا، أنها لن تصدر بعد الآن تأشيرات أو تصاريح إقامة للمواطنين الروس الراغبين في الدراسة بها، قائلة إن العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا تهدد الأمن القومي، بينما تواصل الدول الغربية بحث سبل لأجل عزل موسكو.

وفي أغسطس 2022، قررت إستونيا منع الأشخاص القادمين من جارتها روسيا حاملين تأشيرات سياحية من دخول أراضي البلد الواقع في أقصى شمال منطقة البلقان، وذلك نتيجة للحرب الجارية في أوكرانيا.

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