صفقة أميركية ألمانية.. إرسال دبابات ليوبارد وأبرامز إلى كييف
كشفت مصادر لصحيفة "دير شبيغل" الألمانية أن برلين سترسل دبابات ليوبارد لأوكرانيا.
وأضافت الصحيفة أن برلين ستسمح لدول أوروبية بإعادة تصدير دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا.
في سياق متصل، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن صفقة ألمانية أميركية تقضي بإرسال كل دولة لعدد صغير من الدبابات لأوكرانيا.
وأوضحت أن إرسال أميركا لدبابات أبرامز لأوكرانيا جاء ضمن صفقة مع ألمانيا لإرسال ليوبارد.
وكان مسؤولان أميركيان قد كشفا اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستتخلى فيما يبدو عن معارضتها لإرسال دبابات من طراز "إم. وان أبرامز" إلى أوكرانيا، وربما يصدر إعلان بهذا الصدد هذا الأسبوع.
خطوة مشجعة
وأضاف المسؤولان، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، أنهما ليسا على علم باتخاذ قرار أميركي نهائي بإرسال هذه الدبابات إلى أوكرانيا، وهي خطوة ربما تشجع ألمانيا على اتخاذ إجراء مماثل، بحسب رويترز.
يذكر أن الحكومة الألمانية تعرضت لضغوط متزايدة من أجل تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد، التي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على ساحة المعركة ضد القوات الروسية.
فيما كان البنتاغون قد أكد قبل أيام أن إرسال دبابات أبرامز لأوكرانيا مسألة معقدة جداً، لافتاً إلى أن أبرامز تحتوي على معدات معقدة يصعب التدرب عليها.
وأعلنت برلين في وقت سابق أنها لن تسمح للحلفاء بشحن دبابات ألمانية الصنع إلى أوكرانيا للمساعدة في دفاعها ضد روسيا ولن تعر أنظمتها الخاصة، ما لم توافق الولايات المتحدة على إرسال دبابات قتالية أميركية الصنع.
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