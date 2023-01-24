بعد فضيحة فساد.. استقالة مجموعة من كبار المسؤولين الأوكرانيين

بعد أن كشفت وسائل الإعلام عن عمليات شراء إمدادات للجيش بأسعار مبالغ فيها على ما يعتقد، أعلن عدد من كبار المسؤولين الأوكرانيين استقالاتهم، اليوم الثلاثاء، وفق ما ذكرت السلطات.

ومن بين المسؤولين المستقيلين نائب وزير الدفاع فياتشيسلاف شابوفالوف الذي كان مسؤولاً عن الدعم اللوجستي للقوات المسلحة، ومساعد مدير الإدارة الرئاسية كيريلو تيموشينكو، ونائب المدعي العام أوليكسي سيمونينكو.

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واستقال نائب وزير الدفاع الأوكراني المسؤول عن إمداد القوات بالطعام والمعدات، صباح اليوم، بسبب اتهامات "بالفساد يقول هو والوزارة إنها لا أساس لها من الصحة.

وذكر بيان على موقع وزارة الدفاع على الإنترنت أن استقالة فياتشيسلاف شابوفالوف كانت "عملاً جديراً" من شأنه أن يساعد في الحفاظ على الثقة في الوزارة، بحسب ما نقلت "رويترز".

إقالة نائب المدعي العام الأوكراني

في السياق ذاته، أفادت الوكالة بإقالة نائب المدعي العام الأوكراني أوليكسي سيمونينكو من منصبه، وفق بيان لمكتب المدعي العام الأوكراني.

ولم يذكر البيان الذي أعلن عن إقالته أي سبب للقرار، لكنه قال إنه تم "بناء على رغبته".

من جهته، قال مراسل العربية/الحدث إن الرئيس الأوكراني لم يصرح بالأسماء المستقيلة من قيادات الدولة. وأضاف أن الحديث يدور عن إقالات وليس استقالات للمسؤولين الأوكرانيين على خلفية قضايا الفساد.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن قضايا فساد في المساعدات وراء استقالة عدد من المسؤولين الأوكرانيين.

أتى ذلك بعد يوم تصريحات للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أكد فيها إحداث تغييرات في المناصب العليا في الحكومة وفي الأقاليم.

مكافحة الفساد

وكان الرئيس الأوكراني قد تعهد في السابق بمكافحة الفساد على جميع المستويات وسط سلسلة من المزاعم بتلقي رشى وممارسات مشبوهة.

وجاء تعهد زيلينسكي وسط مزاعم بوجود فساد على مستوى رفيع، بما في ذلك تقرير عن أساليب مريبة في المشتريات العسكرية.

إقالة نائب وزير تنمية البلديات

يذكر أن الحكومة الأوكرانية أقالت يوم الأحد، نائب وزير تنمية البلديات، فاسيل لوزينكيتش، بشبهة تلقيه رشوة، فيما أعلنت وزارة الدفاع فتح تحقيق حول اتهامات بإبرام عقود بأسعار مبالغ فيها لمنتجات غذائية مخصّصة للعسكريين.

ونفت وزارة الدفاع الأوكرانية إبرامها عقوداً بأسعار مبالغ فيها لمنتجات غذائية مخصّصة للعسكريين، رافضة أي اتهام بالفساد.

وجاء النفي غداة تقارير لوسائل إعلام محليّة اتهمت وزارة الدفاع بإبرام عقود بأسعار "أعلى مرتين إلى ثلاث" من أسعار السوق للمنتجات الغذائية الأساسية.