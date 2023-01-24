كييف تصر للحصول عليها.. ما الذي يميز دبابات ليوبارد الألمانية؟

مع اقتراب الحرب في أوكرانيا من إنهاء عامها الأول، تدفع كييف الحلفاء الغربيين لتوفير دبابات قتالية حديثة لمواجهة القوات الروسية، حيث يدور الحديث منذ مدة عن نموذج معين يريده الأوكرانيون تحديداً وهو دبابات ليوبارد 2 الألمانية الصنع.

لكن لماذا تفضل أوكرانيا هذا النوع من الدبابات تحديداً؟ فما الذي يميزها مثلاً عن نظيرتها "أبرامز" أميركية الصنع أو غيرها من الدبابات.

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فقد عرضت دول أخرى دبابات مختلفة، مثل بريطانيا التي وعدت بتقديم 14 طرازاً من طراز تشالنجر 2 في وقت سابق من هذا الشهر.

لكن سرعة Leopard 2 وسهولة استخدامها بالإضافة إلى حقيقة وجود عدد كبير منها بالفعل في أوروبا جعلتها أكثر جاذبية لكييف، وفق تقرير لصحيفة "واشنطن بوست".

الأكثر تقدماً في الحقبة السوفيتية

وقدمت Leopard 2 لأول مرة في عام 1979 وتمت ترقيتها عدة مرات منذ ذلك الحين، واكتسبت سمعة كواحدة من أفضل دبابات القتال الرئيسية في العالم.

وصممت من قبل منتج الأسلحة الألماني الغربي Krauss-Maffei Wegmann لتحل محل دبابة Leopard الأصلية، التي دخلت الخدمة في عام 1965.

كما تعتبر لييوبارد 2 أكثر تقدماً من العديد من الدبابات التي تعود إلى الحقبة السوفيتية التي أرسلتها كل من القوات الروسية والأوكرانية.

وحتى الإصدارات القديمة من الدبابة تحتوي على بصريات حديثة، بما في ذلك التصوير الحراري، والذي يسمح لها بالعمل ليلًا ونهاراً، بالإضافة إلى التكبير وجهاز تحديد المدى بالليزر لتتبع الأهداف.

سريعة رغم وزنها

وصُممت الدبابة للتحرك بسرعة قصوى تبلغ حوالي 44 ميلاً في الساعة على الرغم من وزنها البالغ 55 طناً، وفقًا للشركة المصنعة.

كذلك تتميز Leopard 2 أيضاً بمجموعة متنوعة من الميزات المصممة لحماية الطاقم.

ويتم تشغيلها بواسطة محرك ديزل، والذي يسهل نسبياً إعادة التزود بالوقود ويمنحها نطاقاً ممتداً يصل إلى حوالي 210 أميال على الطريق.

كما أنها تستخدم ذخيرة الناتو القياسية عيار 120 ملم، والتي ستمنح أوكرانيا الوصول إلى مجموعة أكبر من الموردين مقارنة بالدبابات الحالية، والتي تتطلب 125 ملم.

كم عدد Leopard 2 وأين توجد؟

إلى ذلك، يقدر الباحثون أن هناك أكثر من 2000 دبابة ليوبارد 2 في أوروبا.

ويُعتقد أن أكثر من النصف من الطراز الأقدم 2A4 و 2A5، بما في ذلك أكثر من 200 مخزنة في ألمانيا نفسها، وفقاً للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.

وركزت أوكرانيا على هذا النوع من الدبابات تحديداً لأن هناك الكثير منها في أوروبا، حيث يمكن نقلها إلى ساحة المعركة بسهولة نسبية. ولكن بموجب الاتفاقيات مع الدول المشترية، يجب على الحكومة الألمانية التوقيع والموافقة قبل تصديرها.