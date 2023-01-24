لأجل غير مسمى.. تركيا ترجئ اجتماعاً مع السويد وفنلندا

أرجأت تركيا لأجل غير مسمى اجتماعاً مع السويد وفنلندا بشأن انضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، على ما أفادت وسائل إعلام تركية رسمية الثلاثاء.
وذكرت تقارير صحافية نقلاً عن مصادر دبلوماسية أن المحادثات كان من المقرر إجراؤها مطلع فبراير، بحسب فرانس برس.
إحراق نسخة من القرآن
تأتي هذه التطورات بعد إحراق اليميني المتطرف السويدي الدنماركي راسموس بالودان نسخة من القرآن في تظاهرة منفردة أذنت بها الشرطة ظهر السبت أمام سفارة تركيا في العاصمة السويدية ستوكهولم.
والاثنين أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن السويد المرشحة لعضوية الناتو، لم يعد بإمكانها الاعتماد على "دعم" أنقرة.
العام الماضي
يذكر أن السويد وفنلندا كانتا تقدمتا العام الماضي بطلبين للانضمام إلى الحلف بعد أن أحجمتا عن ذلك في السابق لعدم إغضاب روسيا.
لكنهما بدلتا موقفهما بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي تسعى بدورها للانضمام إلى الحلف دون جدوى.
ووفقاً لقواعد الحلف يجب على جميع الأعضاء الموافقة على انضمام الأعضاء الجدد.
فيما لم تعط تركيا والمجر بعد الضوء الأخضر للسويد وفنلندا.
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