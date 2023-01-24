اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

لأجل غير مسمى.. تركيا ترجئ اجتماعاً مع السويد وفنلندا

العربية.نت - وكالات
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أرجأت تركيا لأجل غير مسمى اجتماعاً مع السويد وفنلندا بشأن انضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، على ما أفادت وسائل إعلام تركية رسمية الثلاثاء.

وذكرت تقارير صحافية نقلاً عن مصادر دبلوماسية أن المحادثات كان من المقرر إجراؤها مطلع فبراير، بحسب فرانس برس.

تركيا: على السويد وفنلندا تسليم 130 إرهابياً شرط الانضمام للناتو العرب والعالم تركيا: على السويد وفنلندا تسليم 130 إرهابياً شرط الانضمام للناتو

إحراق نسخة من القرآن

تأتي هذه التطورات بعد إحراق اليميني المتطرف السويدي الدنماركي راسموس بالودان نسخة من القرآن في تظاهرة منفردة أذنت بها الشرطة ظهر السبت أمام سفارة تركيا في العاصمة السويدية ستوكهولم.

والاثنين أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن السويد المرشحة لعضوية الناتو، لم يعد بإمكانها الاعتماد على "دعم" أنقرة.

العام الماضي

يذكر أن السويد وفنلندا كانتا تقدمتا العام الماضي بطلبين للانضمام إلى الحلف بعد أن أحجمتا عن ذلك في السابق لعدم إغضاب روسيا.

لكنهما بدلتا موقفهما بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي تسعى بدورها للانضمام إلى الحلف دون جدوى.

ووفقاً لقواعد الحلف يجب على جميع الأعضاء الموافقة على انضمام الأعضاء الجدد.

فيما لم تعط تركيا والمجر بعد الضوء الأخضر للسويد وفنلندا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية ترصد معاناة الآلاف في مخيمات الرقة السورية العربية ترصد معاناة الآلاف في مخيمات الرقة السورية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط