نائب مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية يستقيل.. ويشكر زيلينسكي

أعلن نائب مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية، كيريلو تيموشينكو، الثلاثاء، أنه طلب من الرئيس فولوديمير زيلينسكي الاثنين إعفاءه من مهامه.

وكتب تيموشينكو على تطبيق المراسلة تليغرام: "أشكر رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي على الثقة وفرصة القيام بأفعال صالحة كل يوم وكل دقيقة"، وفق رويترز.

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تغييرات بالمناصب

إلى ذلك كشف زيلينسكي، الاثنين، أن التغييرات بالمناصب العليا في الحكومة وفي الأقاليم ستتم خلال يوم.

كما قال في خطابه الليلي المصور إن "هناك بالفعل قرارات تتعلق بالمناصب.. بعضها اليوم والبعض الآخر غداً.. فيما يتعلق بالمسؤولين على مختلف المستويات في الوزارات والهياكل الحكومية المركزية الأخرى، وكذلك في الأقاليم وفي منظومة إنفاذ القانون".

وكان قد شدد الأحد على أنه لن يتم التغاضي عن الفساد الذي يمثل مشكلة مزمنة في البلاد، وتعهد باتخاذ قرارات رئيسية بشأن القضاء عليه هذا الأسبوع.

تاريخ طويل من الفساد

جاء تعهد زيلينسكي وسط مزاعم بوجود فساد على مستوى رفيع، بما في ذلك تقرير عن أساليب مريبة في المشتريات العسكرية على الرغم من قيام المسؤولين بتعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة العملية العسكرية الروسية.

يشار إلى أن لأوكرانيا تاريخا طويلا من الفساد المستشري والحوكمة الهشة. وجعل الاتحاد الأوروبي القيام بإصلاحات لمكافحة الفساد أحد متطلباته الرئيسية لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد بعد منح كييف وضع المرشح العام الماضي.