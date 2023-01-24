"عدم اعتداء".. أوكرانيا تقترح على بيلاروسيا إيرام معاهدة

بينما نفى الكرملين أي علم عن العرض، أكد رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، أن أوكرانيا اقترحت إبرام معاهدة عدم اعتداء مع بلاده.

وانتقد حليف بوتين، في الوقت نفسه ما سمّاه التوجّه الأوكراني بمواصلة تدريب المسلحين الذين يشكلون تهديدا محتملا لأمن بلاده، حسبما أفادت وكالة "بيلتا" البيلاروسية.

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كما أضاف لوكاشينكو خلال اجتماع بشأن الوضع الاجتماعي والسياسي والأمني في البلاد، أن أسلوب كييف بات غريباً، لافتاً إلى أن أوكرانيا تطالب من ناحية مينسك بعدم انخراط قواتها بالقتال على أراضيها تحت أي ظرف من الظروف، مقترحة إبرام معاهدة "عدم اعتداء" بهذا الخصوص، ومن ناحية أخرى يقومون بتسليح المقاتلين المهددين لأمنها.

الكرملين لا يعلم

جاء ذلك في حين رفض الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، التعليق على تصريحات رئيس بيلاروسيا حول اقتراح كييف إبرام معاهدة عدم اعتداء مع مينسك.

وقال بيسكوف في سياق رده على سؤال بهذا الصدد، اليوم الثلاثاء، إنه ليس بإمكانه التعليق على هذا الموضوع بعد.

حليف وثيق

يذكر أن بيلاروسيا كانت أعارت أراضيها للجيش الروسي منذ الأيام الأولى لانطلاق العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، لكنها لم تشارك بشكل مباشر حتى الآن في القتال على الرغم من تحالفها الوثيق مع موسكو، ودعمها الدائم للكرملين.

تعزيزات للجيش الأوكراني على الحدود

في حين أن لوكاشينكو لطالما ألقى باللائمة على الدول الغربية في إطالة أمد الأزمة الأوكرانية، مشددا في الوقت عينه على أن مينسك لن تتورط في النزاع.

ووقعت بيلاروسيا اتفاقيات عديدة مع روسيا في مجال الدفاع والتعاون العسكري الفني جاءت في الوقت المناسب من حيث ضمان استعداد الدولتين "لأي سيناريوهات"، وفق تعبيرهما.