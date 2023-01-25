اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
ديمتري مدفيديف
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري مدفيديف

أوقفوا دقات عقارب الساعات النووية.. روسيا تحذّر من حرب عالمية

"عقارب ساعة يوم القيامة وصلت إلى رقم قياسي"

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

وسط تحذير روسي من أن العالم بات أمام تهديد باندلاع حرب عالمية ثالثة، دعا مجدداً نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري مدفيديف، قادة الولايات المتحدة وألمانيا لوقف دقات عقارب الساعات النووية.

وأكّد المسؤول الروسي أن على قادة الغرب أن يدركوا أن سهمهم الأوكراني قد علاه الصدأ، وفق تعبيره.

كما دعا مدفيديف بايدن وشولتس للحكمة ووقف "عقارب الساعة النووية"، محذّراً من اقتراب العالم من خطر اندلاع حرب عالمية ثالثة.

لأول مرة.. روسيا تنتج رؤوساً نووية لطوربيد يوم القيامة العرب والعالم روسيا و أوكرانيا لأول مرة.. روسيا تنتج رؤوساً نووية لطوربيد يوم القيامة

خطر من حدوث كارثة عالمية

وذكرت نشرة علماء الذرة أن عقارب ساعة يوم القيامة، التي تشير إلى خطر حدوث كارثة عالمية، قد وصلت إلى رقم قياسي قريب من "منتصف الليل النووي"، قبل 90 ثانية من ذلك.

وقال مدفيديف، الإجابة عن سؤال ما العمل لإعادة هذه الساعة إلى الوراء قليلا، فأجاب بأن على صانعي الساعات بايدن وشولتس أن يوقفا دقات الساعة الذرية لفترة من الوقت للقيام بذلك.

وشدد أن عليهما أن يفهما أن سهمهما الأوكراني علاه الصدأ منذ فترة طويلة.

إجراء قسري

يشار إلى أن مدفيديف كان رأى أن العملية العسكرية في أوكرانيا أصبحت إجراء قسريا، وأنها جاءت ردا على التحضير للعدوان من قبل الولايات المتحدة وأتباعها، وفق قوله.

قوات روسية في أوكرانيا (أ ب)
قوات روسية في أوكرانيا (أ ب)

كما حذر من أن العالم أصبح يقترب من خطر اندلاع حرب عالمية ثالثة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الحكومة البريطانية تقدم إحاطة عاجلة لـ"النواب" حول الأطفال اللاجئين المفقودين الحكومة البريطانية تقدم إحاطة عاجلة لـ"النواب" حول الأطفال اللاجئين المفقودين
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط