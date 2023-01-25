حرب على أنقاض مرفأ بيروت.. استدعاء مقابل استدعاء

قرر النائب العام التمييزي غسان عويدات، الأربعاء، إطلاق سراح كافة الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت وسط أزمة قضائية بعد إعلان المحقق العدلي في القضية استئناف تحقيقاته فيها بعد 13 شهراً على تعليقها.

إطلاق سراح ومنع من السفر

وقرر عويدات، وفق مذكرة اطلعت عليها وكالة فرانس برس، "إطلاق سراح الموقوفين كافة في قضية انفجار مرفأ بيروت دون استثناء، ومنعهم من السفر وجعلهم بتصرف المجلس العدلي".

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كما قرر استدعاء المحقق العدلي في قضية مرفأ بيروت صباح الخميس للمثول أمامه إثر الادعاء عليه بتهمة "التمرد على القضاء واغتصاب السلطة"، وفق ما أفاد مسؤول قضائي وكالة فرانس برس.

من جهته، قال طارق البيطار لـ"العربية" و"الحدث" إنه مستمر في تحمّل مسؤولياته في القضية إلى حين إصدار القرار الاتهامي، مضيفا أنه لا يحق للنائب العام التمييزي أن يأخذ أي قرار بالملف كونه متنح عنه ومدع عليه بالقضية".

حرب قضائية

تأتي قرارات عويدات، الأربعاء، بالادعاء على القاضي طارق بيطار وسط حرب قضائية اندلعت بين الطرفين إثر قرار الأخير استئناف تحقيقات في الانفجار بعد 13 شهراً على تعليقها، رغم رفض النيابة العامة التمييزية قراراته.

وكان المحقق العدلي طارق البيطار استأنف تحقيقاته في قضية انفجار المرفأ بعد تعليقها منذ نهاية 2021، وقرر استدعاء 8 مسؤولين بارزين. إلا أن عويدات رفض قرارات البيطار "جملة وتفصيلا".

"انقلاب على القانون"

ونقلت وسائل إعلام عن البيطار قوله، إن أي تجاوب من قبل القوى الأمنية مع قرار النائب العام التمييزي بإخلاء سبيل الموقوفين سيكون بمثابة "انقلاب على القانون".



وذكرت أن عويدات رفع دعوى على البيطار ومنعه من السفر.