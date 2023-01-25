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المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي (رويترز)
روسيا و أوكرانيا

الطاقة الذرية تكذب روسيا: لا وجود لعتاد عسكري بمحطات أوكرانيا النووية

غروسي للبرلمان الأوروبي: عمليات التفتيش جاءت سلبية

العربية.نت - وكالات
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أبلغ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي البرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء بأن تفتيشا للمحطات النووية الأوكرانية لم يتمخض عنه العثور على أي معدات عسكرية مما يكشف زيف زعم موسكو.

وقال غروسي للبرلمان الأوروبي إن وكالته تواجدت بشكل دائم في جميع المنشآت النووية الأوكرانية وإنه أمر بعمليات تفتيش اليوم الثلاثاء للتأكد من وجود أو عدم وجود معدات عسكرية فيها.

كما قال "نتيجة عمليات التفتيش هذه جاءت سلبية".

وأوضح إن هذه هي المرة الثانية التي تتمكن فيها الوكالة الدولية للطاقة الذرية من "كشف زيف الاتهامات بحدوث أمور غير قانونية وخطيرة للغاية في هذه المنشآت"، مشيرا إلى اتهامات سابقة بشأن صنع "قنبلة قذرة".

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تخزين أسلحة

وجاءت تصريحات غروسي بعد يوم من اتهام جهاز المخابرات الخارجية الروسي سيرجي ناريشكين لأوكرانيا بتخزين أسلحة قدمها الغرب في محطات للطاقة النووية في جميع أنحاء البلاد، وهو ادعاء نفاه مسؤول أوكراني كبير.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن ناريشكين قوله إن النظام الأوكراني نشر منظومات هيمارس الصاروخية الأميركية وأسلحة أخرى قرب المحطات النووية، لأنه يعلم أن القوات الروسية لن تقصف تلك المحطات خوفا من كارثة نووية.

كما أضاف ناريشكين أن الجانب الأوكراني لا يخشى فكرة أن يتم تدمير أي من المفاعلات النووية لمحطات توليد الكهرباء بالخطأ نتيجة انفجار الأسلحة المخزنة داخلها، لأنه يمكن دائما إلقاء اللوم على موسكو.

في المقابل، نفت كييف هذه الإدعاءات.

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