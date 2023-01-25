الكرملين: الدبابات الغربية ستحترق إذا سُلمت لأوكرانيا

أعلن الكرملين، الأربعاء، أنه في حال قامت الدول الغربية بتزويد أوكرانيا بدبابات ثقيلة فإن تلك الآليات ستُدمَّر في ساحة المعركة، وذلك في وقت تنتظر كييف قراراً من برلين حول تسليمها دبابات من طراز ليوبارد-2.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، للصحافيين "من الناحية التكنولوجية، الخطة فاشلة. إن ذلك مبالغة في تقدير الإمكانات التي ستُضاف للجيش الأوكراني. هذه الدبابات ستحترق مثل غيرها. إنها باهظة الثمن فحسب".

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دبابات ألمانية وأميركية

يأتي ذلك فيما تخطط كل من الولايات المتحدة وألمانيا لإرسال دبابات إلى أوكرانيا بعد شهور من الجدل، وفقا لتقارير إعلامية.

ومن المتوقع أن تعلن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، عن خطط لإرسال العشرات من دبابات إم 1 أبرامز.

وبحسب ما ورد، فقد قرر المستشار الألماني، أولاف شولتز، إرسال ما لا يقل عن 14 دبابة ليوبارد 2.

وأصر المسؤولون الألمان بشكل خاص على أنهم سيوافقون فقط على نقل ليوبارد 2 إس إلى أوكرانيا إذا أرسلت الولايات المتحدة أيضا إم 1 أبرامز. ونفى مسؤولون في كلا البلدين وجود صلة بين الخطوتين المحتملتين، وفقاً لتقارير وسائل إعلام أميركية.

دبابات بريطانية

وتمتلك 16 على الأقل من دول أوروبا ودول الناتو دبابات ليوبارد 2، وفقا للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.

في حين قال مسؤولون أوكرانيون إن الشحنات المحتملة قد يكون لها تأثير كبير في ساحة المعركة ضد الروس.

يذكر أن بريطانيا تعهدت بإرسال 14 دبابة من طراز تشالنجر إلى أوكرانيا، وتدرس فرنسا إرسال بعض من دباباتها القتالية "لوكلير" .