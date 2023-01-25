اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
دميتري بيسكوف (أرشيفية من فرانس برس)
ديمتري بيسكوف (أرشيفية من فرانس برس)
روسيا و أوكرانيا

الكرملين: الدبابات الغربية ستحترق إذا سُلمت لأوكرانيا

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلن الكرملين، الأربعاء، أنه في حال قامت الدول الغربية بتزويد أوكرانيا بدبابات ثقيلة فإن تلك الآليات ستُدمَّر في ساحة المعركة، وذلك في وقت تنتظر كييف قراراً من برلين حول تسليمها دبابات من طراز ليوبارد-2.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، للصحافيين "من الناحية التكنولوجية، الخطة فاشلة. إن ذلك مبالغة في تقدير الإمكانات التي ستُضاف للجيش الأوكراني. هذه الدبابات ستحترق مثل غيرها. إنها باهظة الثمن فحسب".

معضلة الدبابات مستمرة.. نقلها لأوكرنيا سراً قد يحتاج سنوات العرب والعالم روسيا و أوكرانيا معضلة الدبابات مستمرة.. نقلها لأوكرنيا سراً قد يحتاج سنوات

دبابات ألمانية وأميركية

يأتي ذلك فيما تخطط كل من الولايات المتحدة وألمانيا لإرسال دبابات إلى أوكرانيا بعد شهور من الجدل، وفقا لتقارير إعلامية.

ومن المتوقع أن تعلن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، عن خطط لإرسال العشرات من دبابات إم 1 أبرامز.

وبحسب ما ورد، فقد قرر المستشار الألماني، أولاف شولتز، إرسال ما لا يقل عن 14 دبابة ليوبارد 2.

دبابات ليوبارد (أ ف ب)
دبابات ليوبارد (أ ف ب)

وأصر المسؤولون الألمان بشكل خاص على أنهم سيوافقون فقط على نقل ليوبارد 2 إس إلى أوكرانيا إذا أرسلت الولايات المتحدة أيضا إم 1 أبرامز. ونفى مسؤولون في كلا البلدين وجود صلة بين الخطوتين المحتملتين، وفقاً لتقارير وسائل إعلام أميركية.

دبابات بريطانية

وتمتلك 16 على الأقل من دول أوروبا ودول الناتو دبابات ليوبارد 2، وفقا للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.

في حين قال مسؤولون أوكرانيون إن الشحنات المحتملة قد يكون لها تأثير كبير في ساحة المعركة ضد الروس.

دبابة تشالنجر
دبابة تشالنجر

يذكر أن بريطانيا تعهدت بإرسال 14 دبابة من طراز تشالنجر إلى أوكرانيا، وتدرس فرنسا إرسال بعض من دباباتها القتالية "لوكلير" .

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الثلوج والأمطار تغلق الطرق فى أفغانستان.. والحرارة تقترب من 35 تحت الصفر الثلوج والأمطار تغلق الطرق فى أفغانستان.. والحرارة تقترب من 35 تحت الصفر
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط