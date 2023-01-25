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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (ا ف ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (ا ف ب)
روسيا و أوكرانيا

بوتين: لن نسمح بتهديد أراضينا التاريخية

العربية.نت
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بعد قرار ألمانيا إرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو لن تسمح بتهديد أراضيها التاريخية.

وأضاف اليوم الأربعاء، أن "روسيا وُلدت دولة واحدة متعددة الجنسيات"، لافتاً إلى أن "الغرض من العملية العسكرية في أوكرانيا هو حماية روسيا".

ضوء أخضر ألماني لإرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا العرب والعالم روسيا و أوكرانيا ضوء أخضر ألماني لإرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا

من جانبها، وصفت السفارة الروسية في برلين، قرار ألمانيا تزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد" بأنه "خطير للغاية".

ونقلت وكالة "سبوتنيك" للأنباء عن السفارة قولها، إن قرار ألمانيا يأخذ الصراع إلى "مستوى جديد من المواجهة". ونقلت وسائل إعلام ألمانية عن المستشار أولاف شولتس قوله في بيان "يأتي القرار استكمالا لدعمنا المعروف لأوكرانيا قدر استطاعتنا. نتحرك بأسلوب منسق عن كثب على المستوى الدولي".

وأشار شولتس إلى إجراء تدريب لقوات أوكرانية في ألمانيا، مضيفا أن برلين ستقدم أيضا مواد لوجيستية وذخيرة إلى جانب 14 دبابة من طراز ليوبارد.

دبابات ثقيلة لكييف

وعبرت عدة دول، بينها بولندا وفنلندا وهولندا، عن استعدادها لتسليم هذه الدبابات الثقيلة التي تطالب بها كييف بإلحاح.

ومن المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بدبابات من طراز أبرامز، وفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال".

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