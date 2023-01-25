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(تعبيرية من آيستوك)

لأول مرة منذ 2019.. فنلندا تسمح بتصدير معدات عسكرية إلى تركيا

العربية.نت - وكالات
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أعلنت وزارة الدفاع الفنلندية، الأربعاء، عن منحها تفويضاً لتصدير معدات عسكرية إلى تركيا بعد تعليق تصديرها منذ خريف 2019 على خلفية إطلاق أنقرة عملية عسكرية في سوريا.

يشار إلى أن استئناف تراخيص تصدير المعدات العسكرية هو أحد الشروط التي وضعتها أنقرة لإعطاء الضوء الأخضر لانضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وفق فرانس برس.

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وكانت ستوكهولم قد رفعت تعليق تصدير هذه المعدات إلى تركيا في نهاية سبتمبر.

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