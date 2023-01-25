واشنطن طلبت من إسرائيل صواريخ قديمة لإرسالها لأوكرانيا

نقل موقع "أكسيوس" الإخباري، اليوم الأربعاء، عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين، القول إن الإدارة الأميركية طلبت من إسرائيل منظومة دفاع جوي "قديمة" تحتفظ بها في مخازنها لترسلها إلى أوكرانيا.

صواريخ هوك

وأوضحت المصادر التي لم يسمها الموقع، أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تواصلت مع نظيرتها الإسرائيلية قبل أسبوعين لطلب صواريخ "هوك" المضادة للطائرات.

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وقال مسؤول أميركي إنه جرى إرسال طلبات مماثلة لعدة دول أخرى تملك هذه المنظومة، سواء كانت موضوعة قيد الخدمة الفعلية أو في المخازن.

"عفا عليها الزمن"

ونسب الموقع لمصدر إسرائيلي القول، إن مسؤولا بوزارة الدفاع الإسرائيلية أبلغ البنتاغون أن أنظمة هوك "عفا عليها الزمن ولا يمكن أن تعمل بسبب طول مدة تخزينها دون صيانة".

غير أن مسؤولين إسرائيليين أكدوا أنه يمكن تجديد واستخدام المئات من صواريخ هوك التي تمتلكها إسرائيل في المخازن على الرغم من أن منصات الإطلاق ربما تكون معطلة تماما.

وشددت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان لـ"أكسيوس" على أن موقف المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بشأن تقديم مساعدة عسكرية لأوكرانيا "لم يتغير"، لكنها أشارت إلى أنه يتم النظر في كل طلب على حدة.

31 دبابة أبرامز

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، قد قال اليوم الأربعاء، إن واشنطن قررت تزويد كييف بـ31 دبابة "إم 1 أبرامز".

وأضاف بايدن أن "تسليم هذه الدبابات إلى ساحة المعركة سيستغرق وقتًا"، موضحا أن "الولايات المتحدة ستبدأ تدريب الجيش الأوكراني في أقرب وقت ممكن".

وأكد أن "ما نريده جميعًا نهاية هذه الحرب ولكن بشروط عادلة ودائمة".