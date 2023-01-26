الأمم المتحدة: الكوريتان انتهكتا الهدنة بإرسال مسيرات

قالت قيادة الأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن الكوريتين انتهكتا هدنة بشأن حدودهما المشتركة بإرسال الطائرات المسيرة في أجواء بعضهما البعض في ديسمبر الماضي.

وكانت خمس طائرات مسيرة كورية شمالية قد عبرت إلى أجواء الجنوب يوم 26 ديسمبر، مما دفع جيش كوريا الجنوبية لإرسال الطائرات المقاتلة وطائرات الهليكوبتر وكذلك إرسال طائرات الاستطلاع إلى الشمال لتصوير مواقع عسكرية.

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وتتولى الولايات المتحدة قيادة الأمم المتحدة التي ساهمت في الإشراف على المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين، منذ أن أنهت هدنة الحرب الكورية التي استمرت من عام 1950 إلى عام 1953. وأجرت القيادة تحقيقاً خاصاً في اختراق المجال الجوي لتحديد ما إذا كانت أي انتهاكات للهدنة قد وقعت.

وذكر متحدث باسم وزارة الدفاع الوطني في سيول أن استخدام الجيش للطائرات المسيرة في المنطقة على طول حدود كوريا الشمالية كان إجراء للدفاع عن النفس في مواجهة اختراق مسيرات الشمال، وأن اتفاقية الهدنة لا تضع قيوداً عليه.

من جهتها، لم تعلق بيونغ يانغ على حوادث إطلاق الطائرات المسيرة.