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A South Korea army soldier operates his drone during a joint military drill between South Korea and the United States in Paju, South Korea, Friday, Jan. 13, 2023. The drill involved the Army Tiger Demonstration Brigade, which has been created to support South Korean Army's integration and use of Industry 4.0 technologies. (AP Photo/Ahn Young-joon)
درون خلال تدريب للجيش الكوري الجنوبي
صراع الكوريتين

الأمم المتحدة: الكوريتان انتهكتا الهدنة بإرسال مسيرات

كانت 5 طائرات مسيرة كورية شمالية قد عبرت إلى أجواء الجنوب يوم 26 ديسمبر مما دفع جيش كوريا الجنوبية لإرسال الطائرات المقاتلة وطائرات الهليكوبتر وكذلك إرسال طائرات الاستطلاع إلى الشمال لتصوير مواقع عسكرية

العربية.نت
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قالت قيادة الأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن الكوريتين انتهكتا هدنة بشأن حدودهما المشتركة بإرسال الطائرات المسيرة في أجواء بعضهما البعض في ديسمبر الماضي.

وكانت خمس طائرات مسيرة كورية شمالية قد عبرت إلى أجواء الجنوب يوم 26 ديسمبر، مما دفع جيش كوريا الجنوبية لإرسال الطائرات المقاتلة وطائرات الهليكوبتر وكذلك إرسال طائرات الاستطلاع إلى الشمال لتصوير مواقع عسكرية.

طائرات مقاتلة كورية جنوبية
طائرات مقاتلة كورية جنوبية
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وتتولى الولايات المتحدة قيادة الأمم المتحدة التي ساهمت في الإشراف على المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين، منذ أن أنهت هدنة الحرب الكورية التي استمرت من عام 1950 إلى عام 1953. وأجرت القيادة تحقيقاً خاصاً في اختراق المجال الجوي لتحديد ما إذا كانت أي انتهاكات للهدنة قد وقعت.

وذكر متحدث باسم وزارة الدفاع الوطني في سيول أن استخدام الجيش للطائرات المسيرة في المنطقة على طول حدود كوريا الشمالية كان إجراء للدفاع عن النفس في مواجهة اختراق مسيرات الشمال، وأن اتفاقية الهدنة لا تضع قيوداً عليه.

من جهتها، لم تعلق بيونغ يانغ على حوادث إطلاق الطائرات المسيرة.

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