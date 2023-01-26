الكرملين: إرسال دول غربية دبابات لكييف "تورط مباشر" في النزاع

أعلن الكرملين، الخميس، أن إرسال دول غربية دبابات لكييف "تورط مباشر" في النزاع.

وأكد الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الخميس، أن تورط الولايات المتحدة ودول الغرب الجماعي في الصراع بأوكرانيا آخذ في الازدياد.

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وقال بيسكوف للصحافيين: "يتم الإدلاء بتصريحات مستمرة من العواصم الأوروبية ومن واشنطن بأن إرسال أنظمة أسلحة مختلفة، بما في ذلك الدبابات، إلى أوكرانيا لا يعني بأي حال من الأحوال تورط هذه الدول أو حلف شمال الأطلسي (الناتو) في القتال الدائر في أوكرانيا".

وأضاف: "نحن نختلف بشدة مع هذا الرأي، في موسكو، وننظر إلى كل ما يفعله الحلف والعواصم التي ذكرتها على أنه تورط مباشر في الصراع، ونرى أنه يتصاعد".

وقررت ألمانيا، الأربعاء، دعم أوكرانيا ببعض دبابات "ليوبارد2" الخاصة بها، وستسمح لدول أخرى بإرسال دباباتها.

وتعهد الرئيس الأميركي جو بايدن بإرسال دبابات أبرامز الأميركية إلى كييف.

وأوضح بايدن أن الدبابات لا تشكل "تهديدا هجوميا" ضد روسيا، وأن هناك حاجة إليها لمساعدة الأوكرانيين على "تحسين قدرتهم على المناورة في الأراضي المفتوحة"، نقلا عن رويترز.

وتسعى كييف للحصول على مئات الدبابات الحديثة لتزويد قواتها بالقوة لكسر خطوط الدفاع الروسية واستعادة أراضيها في الجنوب والشرق. وتعتمد أوكرانيا وروسيا بالأساس على دبابات تي-72 التي تعود للحقبة السوفيتية.