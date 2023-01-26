هجوم بساطور على كنيسة بإسبانيا.. مقتل شخص وتوقيف المنفذ

أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية مقتل شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة في هجوم نفذه شخص بسلاح أبيض على كنيسة في مدينة الجزيرة الخضراء اليوم الأربعاء.

وقتل مساعد كنسي وأصيب كاهن بجروح خطيرة في هجوم بسلاح أبيض استهدف كنيسة في مدينة ألخيسيراس في جنوب اسبانيا، وفق ما أكد مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس.

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من جانبها، قالت وزارة الداخلية الإسبانية في بيان مقتضب "قبل الساعة الثامنة مساء بقليل، نفذ شخص هجوماً بسلاح أبيض، فقتل شخصاً وأصاب آخرين في في مقاطعة قادس".

كما تابعت "أوقف المهاجم ووضع قيد الحجز في عهدة الشرطة الوطنية الإسبانية".

وتقول الوزارة إن الشخص قتل خارج كنيسة سان إيسيدرو بينما أصيب الآخر داخل الكنيسة. وكانت الوزارة ذكرت في البداية أن الهجوم وقع في كنيسة سان لورينزو.

من جهتها، أفادت وسائل إعلام محلية نقلاً عن إفادات شهود عيان أنّ المهاجم قتل المساعد الكنسي بواسطة ساطور.

من جانبها، تحقق الشرطة في الحادث لتحديد طبيعة الهجوم.