قوات إسرائيلية تقتحم مخيم جنين.. اشتباكات عنيفة ومقتل 3 فلسطينيين

قتل 3 فلسطينيين وجرح 5 على يد القوات الإسرائيلية في الاشتباكات العنيفة التي شهدها مخيم جنين قبل ساعات وفق ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية ووصفت الوزارة الوضع في المخيم بأنه حرج للغاية.

انفجارات واشتباكات مسلحة عنيفة بين قوات إسرائيلية وفلسطينيين عقب اقتحام قوات خاصة مخيم #جنين شمال #الضفة_الغربية، ما أسفر عن مقتل فلسطيني كحصيلة أولية إضافة لإصابات حرجة#العربية pic.twitter.com/660z3sx0lm — العربية (@AlArabiya) January 26, 2023

وكشفت مصادر أمنية لـ"وكالة الأنباء الفلسطينية" أن القوات الإسرائيلية اقتحمت مدينة ومخيم جنين، واعتلت أسطح المنازل في المخيم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه الشبان.

مادة اعلانية

وأكدت أن القوات الإسرائيلية قطعت التيار الكهربائي عن المخيم، ومنعت طواقم الإسعاف والصحافيين من دخوله.

وأقدمت جرافة اسرائيلية على تحطيم مركبات وواجهات محال تجارية بالقرب من مستشفى جنين الحكومي شمالي الضفة الغربية.

هذا ويعج مستشفى جنين بالمرضى معظمهم من الأطفال الذين أصيبوا بالاختناق نتيجة إطلاق القوات الإسرائيلية قنابل الغاز تجاه المستشفى.

كما أظهر فيديو آخر انتشال أحد الضحيتين من المخيم بعد اقتحامه من قبل الجيش الإسرائيلي.

وقال الجيش الإسرائيلي إن القوات تعمل في مخيم جنين للاجئين، والذي كان محل تركيز قرابة عام من الغارات الإسرائيلية على الاعتقالات. لم يقدم الجيش على الفور أي تفاصيل أخرى.

وترفع أعمال العنف يوم الخميس عدد القتلى الفلسطينيين هذا العام إلى 21. قُتل ما يقرب من 150 فلسطينيًا العام الماضي، مما يجعل عام 2022 الأكثر دموية منذ عام 2004، وفقًا لمنظمة بتسيلم الإسرائيلية الحقوقية.