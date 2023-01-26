11 قتيلاً اليوم بأوكرانيا.. ودبابات بريطانيا تصل كييف في مارس
تأتي الضربات التي شنتها روسيا الخميس بعد يوم من إعلان ألمانيا والولايات المتحدة عن إرسال دبابات قتال متقدمة إلى أوكرانيا
قُتل 11 شخصاً على الأقل، وأصيب 11 آخرون، اليوم الخميس، في ضربات روسية جديدة في أوكرانيا استهدفت خصوصاً منشآت للطاقة، وفق ما أفادت أجهزة الإسعاف الأوكرانية.
وقال المتحدث باسم أجهزة الإسعاف أولكسندر خورونيجي للتلفزيون الأوكراني "أصيب 11 شخصاً وقضى 11 آخرون للأسف"، موضحاً أن الضربات استهدفت 11 منطقة.
تأتي هذه الضربات بعد يوم من إعلان ألمانيا والولايات المتحدة عن إرسال دبابات قتال متقدمة إلى أوكرانيا.
في هذا السياق، قال أليكس تشوك، وزير الدولة بوزارة الدفاع البريطانية اليوم، إن بلاده تأمل في وصول دبابات "تشالنجر 2"، التي ستمد كييف بها، إلى أوكرانيا في نهاية مارس.
وكانت بريطانيا قد أعلنت هذا الشهر أنها سترسل 14 من دباباتها القتالية الرئيسية ومدفعية إضافية إلى أوكرانيا.
وقال تشوك للبرلمان رداً على سؤال عن وقت وصول الدبابات لأوكرانيا "القصد هو أن يكون ذلك في نهاية مارس".
وأشار إلى أن القوات الأوكرانية ستخضع خلال هذه الفترة لتدريبات مكثفة على كيفية تشغيل هذه المركبات وصيانتها.
وتعهدت دول أخرى من بينها الولايات المتحدة وألمانيا بإمداد أوكرانيا بالدبابات في خطوات أشادت بها كييف بوصفها نقطة تحول محتملة في معركتها مع روسيا.
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