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Waving flag of Iran and Azerbaijan stock photo
تعبيرية

مقتل مسؤول أمن سفارة أذربيجان بطهران وإصابة حارسين بهجوم مسلح

أصيب شخصان آخران بجروح

العربية.نت، وكالات
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أكدت الخارجية الأذربيجانية مقتل رئيس جهاز الأمن في سفارة البلاد في طهران إثر تعرض مقر السفارة لهجوم مسلح صباح اليوم الجمعة.

وقالت الوزارة إن شخصا قتل وأصيب اثنان عندما فتح مسلح النار على نقطة حراسة خارج السفارة الأذربيجانية في إيران. وأضافت أن "المهاجم اخترق نقطة الحراسة وقتل مسؤول الأمن ببندقية كلاشنيكوف".

وذكرت وسائل إعلام أذربيجانية أن أورخان عسكروف، رئيس جهاز الأمن بالسفارة، لقي مصرعه أثناء التصدي للهجوم، فيما أصيب آخران بجروح.

كما أفادت وسائل الإعلام الإيرانية باعتقال مشتبه بتنفيذه الهجوم على مقر السفارة الأذربيجانية.

وفتح الجانب الأذربيجاني تحقيقا عاجلا في الحادث.

ونقلت صحيفة "إيران ديلي" اليوم الجمعة عن قائد شرطة طهران إعلانه اعتقال منفذ الهجوم على سفارة أذربيجان.

وقال قائد شرطة طهران إن المهاجم اعترف بأن دوافعه ترجع إلى "مشكلات شخصية وأسرية" مشيرا إلى أنه دخل السفارة مصطحبا "طفليه".

وأعربت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، عن صدمة موسكو من الهجوم المسلح على السفارة الأذربيجانية في طهران، والذي أسفر عن مقتل ضابط أمن.

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