بولندا تزود كييف بدبابات إضافية.. والمجر: الغرب انجرف للحرب

قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي في مقابلة مع التلفزيون الكندي، أمس الخميس، إن بولندا سترسل 60 دبابة إضافية إلى أوكرانيا إلى جانب 14 دبابة ألمانية الصنع من طراز ليوبارد 2 تعهدت بالفعل بإرسالها.

وضغطت وارسو، التي نصبت نفسها واحدة من أقوى حلفاء كييف، بشدة على ألمانيا لإرسال دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا والسماح لدول أخرى باتخاذ إجراء مماثل، وهو مطلب وافقت عليه برلين يوم الأربعاء.

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وقال مورافيتسكي لقناة "سي تي في" الإخبارية: "أرسلت بولندا 250 دبابة (إلى أوكرانيا) قبل نصف عام أو أكثر من ذلك لتصبح أول دولة تتخذ هذه الخطوة".

وأضاف: "نستعد في الوقت الحالي لإرسال 60 من دباباتنا الحديثة، 30 منها من طراز بي.تي-91. وعلى رأس هذه الدبابات، سنرسل 14 دبابة من طراز ليوبارد 2 من مخزوننا".

وتعد دبابات بي.تي-91 من الدبابات القتالية بولندية الصنع، وبدأ العمل بها في تسعينيات القرن الماضي.

وتوجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالشكر إلى بولندا لقرارها تزويد بلاده بدبابات إضافية. وكتب على تويتر "معا سننتصر!".

المجر: أنصار أوكرانيا انجرفوا إلى الحرب

من جهته، قال رئيس الوزراء المجري، اليوم الجمعة، إن الدول الغربية التي تقدم الأسلحة وأموالا لمساعدة أوكرانيا في حربها مع روسيا قد "انجرفت" بالفعل لتصبح مشاركاً نشطاً في الصراع.

وفي مقابلة مع الإذاعة المجرية الحكومية، قال فيكتور أوربان إن قرار ألمانيا، الأربعاء، بإرسال 14 دبابة من طراز ليوبارد 2 إلى أوكرانيا كان رمزاً للدور المتزايد الذي تلعبه الدول الغربية في الحرب، التي دخلت الآن شهرها الثاني عشر.

ورأى أوربان أنه بدلاً من تسليح أوكرانيا، يجب على الغرب السعي إلى "وقف إطلاق النار وإجراء محادثات سلام".

وأضاف أوربان: "بدأ الأمر بقول الألمان إنهم على استعداد لإرسال خوذات، لأنهم لن يرسلوا أدوات قاتلة في الحرب، لأن ذلك يعني المشاركة فيها. هذا هو المكان الذي بدأنا فيه. الآن، نحن نتحدث عن دبابات قتالية، وهم يتحدثون بالفعل عن طائرات".

وأوربان، الذي رفض إرسال أسلحة إلى أوكرانيا المجاورة وعرقل بعض جهود الاتحاد الأوروبي لتقديم حزم مساعدات إلى كييف، جادل باستمرار ضد عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على موسكو، واعتبر أن البلدان التي تساعد أوكرانيا "تقف إلى جانب الحرب".

وسعت حكومته اليمينية إلى إقامة علاقات اقتصادية ودبلوماسية وثيقة بشكل متزايد مع روسيا على مدى العقد الماضي، وأبرمت اتفاقيات رئيسية بشأن شراء الغاز والنفط والوقود النووي الروسي.

وقال أوربان، الجمعة، إن انخراط المجر في الحرب في أوكرانيا "أمر غير وارد طالما أنني رئيس للوزراء" لكنه أعرب عن اعتقاده بأن الأوان قد فات بالنسبة لدول أخرى في أوروبا.