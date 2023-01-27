هل تذكرون "فان ديزل" السوداني؟.. عُوقب بالسجن وسحب الرخصة لـ10 أعوام

بعدما شغلت قصته، مواقع التواصل والأوساط السودانية، إثر ظهوره قبل أسابيع يقود عربته بالخلف، على طريقة "فان ديزل" الشهيرة، أدانت محكمة جنايات المرور بالخرطوم، مُرتكب المُخالفة غير المألوفة بالسجن شهرين وسحب الرخصة لـ(10) أعوام.

وفي التفاصيل، أصدر قاضي محكمة جنايات المرور بالخرطوم، يوم الخميس، حكماً بالسجن لشهرين وسحب الرخصة لعشرة أعوام، بعد إدانته بخرق قانون المرور في السودان حسبما ذكر المكتب الصحفي للشرطة.

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يُذكر أنّ المُتّهم كان يقود سيارته بالخلف، بسرعة فيها كثير من الطيش على الطريق العام بشارع النيل الخرطوم.

وقالت الشرطة، إن المذكور درج على قيادة عربته بتلك الطريقة، وإنها ألقت القبض عليه متلبساً بقيادة العربة بالخلف في الاتجاه المعاكس لسير العربات بشارع مزدحم.

ووصفت، سلوك السائق بالطيش والتهوُْر، واعتبرته تعطيلاً لحركة السير الطبيعية، ومخالفة لقواعد المرور الأساسية، ما يُشكِّل خطراً بالغاً على مستخدمي الطريق وعلى سائق العربة نفسه.

وقالت الشرطة، إنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد مرتكب المخالفة والتي تُعد من السوابق النادرة في مخالفات المرور بالسودان.

وتشير "العربية.نت" أن السائق المذكور ظهر بمقطع فيديو مثير، يقود عربته بالخلف على طريقة النجم السينمائي الأمريكي فان ديزل في سباقات الشوارع بسلسلة أفلام هوليوود الشهيرة (سرعة وغضب)، fast and furious، أثناء مشاركته زفة بالعربات في شارع النيل بالخرطوم، احتفالا بالتخرج في الجامعة.

وحصد المقطع، متابعة مئات الآلاف بمواقع التواصل في السودان، وانقسم المتفاعلون بين مؤيدين يرونه موهبة، بحاجة فقط إلى توجيه، ورافضين يعتبرونه متهوراً.