توقيف عنصر في الجيش البريطاني بتهمة مرتبطة بالإرهاب

وجّهت تهمة مرتبطة بالإرهاب لعنصر في الجيش البريطاني أمس الجمعة، حسبما أعلنت الشرطة في بيان.

وأكدت الشرطة توجيه تهمة مرتبطة بالإرهاب إلى دانيال عابد خليفة، وهو من وسط إنكلترا "وعنصر في الجيش البريطاني".

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ويُتهم خليفة (21 عاماً) بـ"محاولة الحصول على معلومات يُحتمل أن تفيد شخصاً يرتكب عملاً إرهابياً أو يحضر له" في أغسطس 2021 بحسب بيان الشرطة.

كما اتهم بـ"وضع غرض ما بقصد دفع شخص آخر على الاعتقاد بأن هذا الغرض يُحتمل أن ينفجر". وتعود وقائع التهمة إلى الثاني من يناير الماضي.

وتم توقيف خليفة وسيمثل أمام محكمة ويستمنستر في لندن اليوم السبت.

يأتي هذا بينما مثل ممرّض من شمال إنكلترا أمام محكمة أمس الجمعة بتهمة الإرهاب بعد أن عُثر لديه على عبوة ناسفة محلية الصنع يشتبه في أنه كان ينوي استعمالها في مهاجمة قاعدة جوية.

وقال ممثلو النيابة للمحكمة إن محمد فاروق (27 عاماً) قام "باستطلاع معادٍ" لقاعدة يوركشاير للقوات الجوية الملكية في وقت سابق من هذا الشهر بقصد تنفيذ هجوم "ذئب منفرد".

ويُتهم فاروق بصنع قنبلة باستعمال طنجرة ضغط تحوي 13,7 كيلوغراما من خليط محدود الانفجار محلي الصنع. وترى النيابة أنه أقدم على ذلك بدافع التطرف.

وأوقف الرجل الجمعة الماضي في مستشفى ليدز حيث كان يعمل، ومثل أمام محكمة ويستمنستر في لندن عبر الفيديو.

وأمام المحكمة، اكتفى فاروق بالحديث لتأكيد اسمه وعنوانه وتاريخ ميلاده.

وقال مدير شرطة مكافحة الإرهاب في المنطقة جيمس دنكرلي "أدى تحقيق مكثّف وشامل إلى توجيه هذه التهم". وأضاف "أكدت هذه التحقيقات تقييمنا الأولي بأن المخطط فردي".