فيديو.. اللحظات الأولى للهجوم على الإسرائيليين بمستوطنة في القدس

وثقت الكاميرات، مساء الجمعة، اللحظات الأولى التي أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المستوطنين الإسرائيليين في مستوطنة شمال شرق القدس.

وأظهرت لقطات من زوايا عدة لحظات إطلاق رصاص متواصل، وسمعت في الخلفية دوي سيارات الأمن التي هرعت إلى المكان فيام توقفت بعض السيارات عن الحركة خوفا من إطلاق النار.

مراسل #العربية: إصابة 6 إسرائيليين 3 منهم بحال خطرة بعد إطلاق نار في مستوطنة نافيه يعقوب pic.twitter.com/wiHKdABnG8 — العربية (@AlArabiya) January 27, 2023

مادة اعلانية

وأظهرت لقطات أخرى انتشار عدد كبير من سيارات الشرطة والأمن الإسرائيليين في مستوطنة النبي يعقوب شمال شرق القدس.

وكانت هذه القوات تغلق مكان الهجوم، الذي قالت تقارير إنه أسفر عن مقتل 8 إسرائيليين وإصابة 8 آخرين على الأقل.