قصف روسي على شرق أوكرانيا يحصد قتلى ومصابين

قُتل 3 أشخاص وأصيب اثنان آخران على الأقل بعد أن قصفت القوات الروسية حيا سكنيا في مدينة كوستيانتينيفكا بشرق أوكرانيا، وذلك حسبما قال حاكم المنطقة، اليوم السبت.

وكتب الحاكم بافلو كيريلينكو، على تطبيق المراسلة تيليغرام، أن أضرارا لحقت بأربعة مبان سكنية وفندق، وأن رجال الإنقاذ ومسؤولي الشرطة في الموقع "يوثقون جريمة أخرى ارتكبها المحتلون الروس".

مادة اعلانية

وفي وقت سابق السبت، قال كيريلينكو إن 4 أشخاص قتلوا وأصيب ما لا يقل عن 7 في ضربات روسية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، أن الوضع على الجبهة لا يزال محتدما بشدة، خاصة في منطقة دونيتسك الشرقية حيث تكثف روسيا هجومها.

هذا وأفادت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم السبت، أن روسيا تنشر معلومات مضللة في الإعلانات التي تصدرها بشأن ضحايا الحرب في أوكرانيا.

وأضافت الوزارة في تغريدة أن روسيا خسرت على الأرجح ما يزيد عن 300 شخص في غارة على مواقع لقواتها في ماكيفكا بالقرب من مدينة دونيتسك الأوكرانية في الأول من يناير، وأنه وفقا لتقديرها فإن الغالبية ربما قتلوا أو باتوا في عداد المفقودين لا المصابين.

وقالت الوزارة إنه عقب الغارة، اعترفت وزارة الدفاع الروسية وفي تحرك نادر بسقوط ضحايا، "زاعمة" مقتل 89.

كما أعلنت كلّ من روسيا وأوكرانيا أن معركة شرسة تهزّ، السبت، مدينة أوغليدار التي تحاول القوات الروسية دخولها في شرق أوكرانيا.

بدروها أكدت القوات الانفصالية الموالية لروسيا أن وحدات تابعة لها تتحصن على مشارف أوغليدار، مشيرة إلى وجود القوات الروسية في الجنوب الشرقي وفي شرق المدينة.