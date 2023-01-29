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رجب طيب أردوغان (أرشيفية من رويترز)
تركيا

أردوغان يلمح: قد نوافق على انضمام فنلندا إلى الناتو دون السويد

الرئيس التركي: سنبعث برسالة إلى فنلندا ستسبب صدمة في السويد

العربية.نت - وكالات
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لمح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد إلى أن تركيا قد توافق على انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، من دون أن تقوم بمبادرة مماثلة تجاه السويد.

وقال أردوغان ردا على سؤال عن ترشح البلدين المذكورين في شمال أوروبا للانضمام إلى الحلف في كلمة أمام الشباب في مدينة بيلجيك، "عند الضرورة، قد نوجه رسالة مختلفة في ما يتصل بفنلندا. السويد ستصدم حين نوجه رسالة مختلفة في شأن فنلندا".

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حادثة حرق المصحف

وفي وقت سابق، أكد الرئيس التركي، أنه لا يجب على السويد أن تنتظر دعم تركيا طلبها بالانضمام لحلف شمال الأطلسي بعد حرق المصحف أمام سفارتها في ستوكهولم يوم 21 يناير الماضي.

كما أرجأت تركيا إلى أجل غير مسمى محادثات كانت مزمعة مع السويد وفنلندا حول طلب العضوية بعد إحراق اليميني المتطرف السويدي الدنماركي راسموس بالودان نسخة من القرآن في تظاهرة منفردة أذنت بها الشرطة السبت الماضي أمام سفارة تركيا في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وذكرت تقارير صحافية نقلاً عن مصادر دبلوماسية أن المحادثات كان من المقرر إجراؤها مطلع فبراير، بحسب فرانس برس.

يذكر أن السويد وفنلندا كانتا تقدمتا العام الماضي بطلبين للانضمام إلى الحلف بعد أن أحجمتا عن ذلك في السابق لعدم إغضاب روسيا.

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لكنهما بدلتا موقفهما بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي تسعى بدورها للانضمام إلى الحلف دون جدوى.

ووفقاً لقواعد الحلف يجب على جميع الأعضاء الموافقة على انضمام الأعضاء الجدد.

فيما لم تعط تركيا والمجر بعد الضوء الأخضر للسويد وفنلندا.

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